MotoGp, Jorge Martin: “La nuova Ducati inizia a piacermi”

Jorge Martin rimane alle calcagna di Pecco Bagnaia. Lo spagnolo della Pramac ha chiuso la prima giornata di test di MotoGp sul circuito di Lusail, chiudendo a poco più di due decimi dal due volte campione del mondo in sella alla moto ufficiale di Borgo Panigale.

L’iberico sembra iniziare a gradire il modo in cui gestisce la moto: “Quest’oggi ci ho messo un po’ di più a mettere a posto la moto, ho dovuto fare dei cambiamenti durante la giornata. Non sono riuscito a trovarmi molto bene con le gomme, ma alla fine dei test credo che siamo riusciti a fare un bello step in avanti“.

Martin inizia ad avere più feeling con la nuova GP24: “La nuova moto mi sta piacendo di più. Abbiamo fatto passi avanti confermando la nuova carena. Ma credo che ci sia ancora bisogno di un altro po’ di lavoro“.

Non si sbottona dunque l’iberico, che lo scorso anno è stato il maggiore avversario di Bagnaia nella lotta al titolo. Il suo obiettivo sarà confermarsi in questo ruolo, e magari riuscire a spodestare il due volte campione del mondo per dimostrare di essere definitivamente materiale da Mondiale.