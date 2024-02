NASCAR, William Byron vince la Daytona 500 per la prima volta in carriera

Willliam Byron conquista per la prima volta la Daytona 500, tappa inaugurale della NASCAR Cup Series 2024. Il pilota di Chevrolet ed Hendrick Motorsports trionfa nel ‘World Center of Racing’ ottenendo l’11ma affermazione in carriera dopo una gara letteralmente imprevedibile.

Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) e Michael McDowell (Love’s Travel Stops Ford #34) hanno condotto una prova che si è subito infiammata con un incidente in concomitanza del tri-ovale nel corso del quinto giro. John H. Nemechek (Dollar Tree Toyota #42), dopo una spinta da Brad Keselowski (Castrol Edge Ford #6), ha portato involontariamente ad un contatto tra Harrison Burton (Motorcraft/DEX Imaging Ford #21) e Carson Hocevar (Gainbridge/Zeigler Auto Group Chevrolet #77).

I due sono rientrati pericolosamente nel gruppo dopo aver tagliato gran parte della via di fuga in erba colpendo anche Jimmie Johnson (Carvana Toyota #84), Ryan Preece (HaasTooling.com Ford #41) e Austin Dillon (Bass Pro Shops Chevrolet #3).

Dopo una parentesi in regime di green flag e le prime soste, Chevrolet ha preso in mano la scena con Hendrick Motorsports. Chase Elliott #9 e Kyle Larson #5 si sono contesi la Stage 1, il georgiano ha battuto in volata il californiano dopo una ‘spinta’ da parte della Chevy Camaro #1 del team Trackhouse Racing affidata a Ross Chastain.

La Daytona 500 è continuata senza bandiere gialle e con una grossa attesa per una nuova sosta in regime di green flag. Logano è tornato in cattedra per un breve periodo, Kyle Busch (Zone Chevrolet #8) si è portato davanti dopo una sosta perfetta da parte del R. Childress Racing. Presente nella parte alta dello schieramento prima del finale di Stage 2 anche Austin Cindric (Discount Tire Ford #2) e Ryan Blaney (Menards/PEAK Ford #12). Quest’ultimo, campione in carica di casa Penske, ha avuto la meglio dopo un ottimo gioco di squadra con Cindric, la coppia ha beffato Busch all’uscita di curva 3-4 in occasione dell’ultimo giro della Stage 2.

La ripartenza ha visto Kyle Busch arretrare sensibilmente dopo un problema con la gomma anteriore sinistra non avvitata. Il due volte campione, mai volte a segno a Daytona nella 500 Miglia, è tornato tra i grandi nei giri seguenti, ma ha dovuto presto vedersela con il ritorno delle Toyota Camry del Joe Gibbs Racing e delle Ford del Team Penske.

Nulla di significativo è cambiato fino a 20 giri dalla fine con l’ultimo pit stop della giornata. Tutti hanno dovuto effettuare un nuovo rabbocco di carburante per raggiungere il traguardo, una piccola parentesi che ha preceduto una significativa carambola in curva 3-4.

Alex Bowman (Ally Chevrolet #48) ha causato l’impatto a 10 giri dalla conclusione, l’alfiere di Hendrick Motorsports ha spinto troppo forte il teammate William Byron #24 che successivamente ha portato contro le barriere anche la prima parte dello schieramento composta da Keselowski e Logano. Un totale di 18 auto sono state coinvolte nell’incidente che ha escluso altri nomi significativi della corsa come Blaney, Martin Truex Jr (Bass Pro Shops Toyota #19), Larson, Denny Hamlin (FedEx Toyota #11), il messicano Daniel Suarez (Freeway Insurance Chevrolet #99) e molti altri.

A quattro giri dalla fine la green flag è tornata a sventolare, Chastain si è conteso il primato con Byron e Bowman. La lotta si è allargata prima dell’inizio del penultimo giro anche ad Austin Cindric, unico della Top10 provvisoria a vantare già un successo nella prima tappa della NASCAR Cup Series. Il vincitore è stato deciso da un clamoroso contatto, avvenuto poco prima dell’inizio dell’ultimo giro.

Cindric si è toccato con Chastain in corrispondenza della curva del tri-ovale, Byron si è trovato leader una volta neutralizzata la gara per l’ultima volta. Visto che si era già nella 200a tornata la direzione gara non ha potuto eseguire la regola dell’overtime e di conseguenza ha eletto vincitore il giovane nativo di Charlotte (North Carolina).

Bowman ha concluso secondo per pochi metri davanti a Christopher Bell (DEWALT/Interstate Batteries Toyota #20), Corey LaJoie (Chili’s Catch-a-Rita Chevrolet), AJ Allmendinger (Celsius Chevrolet #16) e Bubba Wallace (McDonald’s Toyota #23).

Prossima prova settimana prossima ad Atlanta in Georgia tra una settimana

CLASSIFICA FINALE DAYTONA 500

1 24 RUN William Byron Chv 200 1:08.466 131.452 46.337 194.229 7

2 48 RUN Alex Bowman Chv 200 0.006 0.006 1:08.431 131.519 46.249 194.599 7

3 20 RUN Christopher Bell Tyt 200 1.390 1.384 1:09.734 129.062 45.984 195.72 6

4 7 RUN Corey LaJoie Chv 200 2.511 1.121 1:10.835 127.056 45.668 197.075 8

5 16 RUN AJ Allmendinger Chv 200 2.615 0.104 1:10.839 127.049 45.653 197.139 10

6 23 RUN Bubba Wallace Tyt 200 2.643 0.028 1:10.902 126.936 45.786 196.567 8

7 42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 200 3.416 0.773 1:11.537 125.809 45.982 195.729 10

8 14 RUN Chase Briscoe Frd 200 3.748 0.332 1:11.699 125.525 46.364 194.116 8

9 43 RUN Erik Jones Tyt 200 4.478 0.730 1:12.545 124.061 45.807 196.477 9

10 10 RUN Noah Gragson Frd 200 4.711 0.233 1:12.732 123.742 46.117 195.156 10

11 5 RUN Kyle Larson Chv 200 5.300 0.589 1:13.159 123.02 45.678 197.031 9

12 8 RUN Kyle Busch Chv 200 6.501 1.201 1:14.246 121.219 45.700 196.937 9

13 71 RUN Zane Smith Chv 200 7.174 0.673 1:14.785 120.345 46.343 194.204 8

14 9 RUN Chase Elliott Chv 200 8.103 0.929 1:15.495 119.213 46.029 195.529 8

15 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 200 11.562 3.459 1:13.811 121.933 45.804 196.489 9

16 31 RUN Daniel Hemric Chv 200 12.121 0.559 1:09.587 129.335 45.641 197.191 8

17 54 RUN Ty Gibbs Tyt 200 12.435 0.314 1:08.731 130.945 45.931 195.946 9

18 17 RUN Chris Buescher Frd 200 25.745 13.310 1:16.120 118.234 46.114 195.168 9

19 11 RUN Denny Hamlin Tyt 200 27.333 1.588 1:12.322 124.443 45.884 196.147 10

20 60 RUN David Ragan Frd 200 1:48.172 1:20.839 2:55.897 51.166 46.155 194.995 8