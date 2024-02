MotoGP, Jorge Martin: “Bagnaia favorito, spero di stargli dietro. Problemi di vibrazione”

Jorge Martin ha archiviato la seconda giornata di Test MotoGP andati in scena sul circuito di Lusail, dove Francesco Bagnaia ha firmato il nuovo record della pista. Il pilota spagnolo, che lo scorso anno duellò proprio con Pecco nella lotta per il Mondiale, ha cercato il feeling con la nuova Ducati, cercando di carpire i segreti in vista dell’inizio della stagione previsto tra due settimane proprio in Qatar.

Jorge Martin ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Una giornata penso positiva, abbiamo fatto qualche passo avanti con la nuova moto. L’ultimo paio di gomme non era fantastico e ho sofferto un po’ di più. Siamo abbastanza a posto, vedo Bagnaia molto competitivo: ha fatto un gran passo in avanti e spero di stargli dietro“.

Lo spagnolo ha poi parlato dei problemi di vibrazione accusati nel corso delle varie sessioni: “Durante tutti i Test non riuscivo a guidare, soprattutto in accelerazione le vibrazioni sono incredibili. Gli altri piloti non le hanno, penso che sia qualcosa della mia moto e spero di metterlo a posto per non avere questo problema in gara: meglio averlo adesso che tra due settimane“.

Il centauro della Ducati ha poi concluso: “Abbiamo fatto un grande passo avanti a livello di ritmo, siamo stati pazzeschi. Anche oggi con le gomme molto usate facevo 52 e mezzo, solo con l’ultima gomma non andavo molto bene. Ducati ha fatto un grande lavoro, spero di stare vicino a Pecco che è il favorito. Bastianini lo vedo in forma, anche Aprilia. Vedremo se Yamaha farà un altro step“.