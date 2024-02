MotoGP, Francesco Bagnaia: “Record, ma sono solo Test. Ducati nata bene: io, Bastianini e Martin veloci”

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nella seconda giornata di Test MotoGP a Lusail, siglando il record del circuito in Qatar. Prestazione di forza da parte del due volte Campione del Mondo, che si è dimostrato in grandissima forma in sella alla Ducati ufficiale e che ha dato un segnale importante all’intera concorrenza, come aveva già fatto un paio di settimane fa in occasione dei Test andati in scena a Sepang. Ora la testa è già concentrata sull’inizio del Mondiale, previsto per il weekend dell’8-10 marzo proprio su questa pista.

Francesco Bagnaia ha analizzato la propria giornata ai microfoni di Sky: “Ho fatto il record, ma sono solo Test. La condizione era buona per farlo, il grip era incredibile e siamo riusciti a sfruttarlo bene. Un’altra giornata molto positiva come quella di ieri. Penso che il pacchetto lo abbiamo definito sotto tutti i punti di vista e siamo pronti per incominciare. Avevo fatto 1:52.1 con la gomma con venti giri dietro e pensavo di scendere sul 51 basso: 50.9 è stato bello, la gomma soft ha fatto la differenza“.

Il ribattezzato Pecco ha poi proseguito, soffermandosi anche sugli avversari: “La GP24 è nata bene fin da subito a Valencia, in Malesia siamo riusciti a fare dei grandi passi in avanti e qui abbiamo finito il lavoro. Tutte le GP24 vanno bene: io, Bastianini e Martin siamo tutti competitivi e veloci. Aprilia qui è andata veloce, anche di ritmo. La KTM è sempre difficile da capire. La Yamaha è migliorata tanto di velocità, ma come a Honda manca di velocità in uscita di curva dove sembra che non trazionino. La nostra moto funziona molto bene, abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare pronti alla prima gara“.

Si è parlato anche del rinnovo di contratto con la Ducati, il morale è di certo dei migliori dopo aver conquistato gli ultimi titoli iridati. Il Campione del Mondo non si è tirato indietro, sembra che ormai si debbano discutere soltanto alcuni dettagli prima della firma: “Siamo a buon punto per il rinnovo, vedremo. Lo vogliamo entrambi“.