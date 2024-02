MotoGP, Francesco Bagnaia: “La nuova Ducati mi piace, fortissima in frenata. Tempo bellissimo”

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nell’ultima giornata di Test MotoGP a Sepang e si è ripreso il record della pista. Prestazione decisamente confortante da parte del due volte Campione del Mondo, che si è distinto in sella alla sua Ducati e ha lanciato ottimi segnali in vista dell’inizio del campionato. Il ribattezzato Pecco sarà ancora uno dei grandi favoriti della vigilia insieme al compagno di squadra Enea Bastianini e a Jorge Martin, con l’incognita di Marc Marquez all’orizzonte.

Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Il tempo è la conseguenza del lavoro svolto. Andiamo via da qui con un’ottima base per riprendere il lavoro in Qatar. Siamo riusciti a provare tutto quello che avevamo in programma e molte cose hanno funzionato, quindi sono molto contento. La moto mi piace moltissimo, ha molti punti a favore, soprattutto in frenata. Sono soddisfatto, il tempo che è venuto fuori è qualcosa di molto bello, ma sono Test e la pista è migliorata tanto dopo sei giorni a girare e senza pioggia.

Il centauro della Ducati ha poi proseguito: “In Qatar porteremo avanti dei lavori sulle mappature, in frenata siamo migliorati tanto. Bastianini è stato molto forte, è partito carico. Martin è veloce, ma sono tanti i piloti forti e bisogna aspettare un po’. Per vincere il terzo Mondiale? Devono migliorare pilota e moto, va di pari passo“. Un passaggio anche su Marc Marquez: “Dopo tanti anni su una moto è difficile ricominciare da zero, ma sappiamo tutti il potenziale di Marquez e penso che non ci metterà tanto a essere davanti“.