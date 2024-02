MotoGP, Jorge Martin: “Contro Bagnaia per il Mondiale? Piedi per terra. Non abbiamo perso velocità”

Jorge Martin si è distinto in sella alla Ducati in occasione dei tre giorni di Test MotoGP andati in scena a Sepang. Il pilota spagnolo ha ottenuto degli ottimi riscontri sulla pista malese e ha fatto capire che sarà ancora tra i pretendenti alla conquista del titolo iridato, dopo che lo scorso anno concluse al secondo posto dietro a Francesco Bagnaia.

Jorge Martin ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “La velocità non l’abbiamo persa, non mi sono dimenticato di come si va forte in moto. Sono contento del lavoro svolto con Ducati. Io contro Bagnaia per il Mondiale? Non si sa, dobbiamo aspettare, restare con i piedi per terra, migliorare il nostro pacchetto e provare a essere migliori dell’anno scorso“.

Il centauro iberico ha poi proseguito: “Oggi ho fatto il tempo con tutto il pacchetto nuovo e mi ha fatto restare tranquillo, ho visto che la nuova carena ha più potenziale. Ducati ha fatto un lavoro molto buono durante l’inverno. La moto 2023 stava già lavorando benissimo, era difficile farla meglio ma Ducati si è concentrata sui dettagli. Ci sono piccole cose che vanno meglio ed è la strada da prendere“.