MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Un test da 9, torno in Italia con il sorriso”

Buone sensazioni. Fabio Di Giannantonio ha completato il proprio lavoro in modo proficuo nel terzo e ultimo giorno di test di MotoGP a Sepang (Malesia). 55 giri coperti, migliorando ancora il suo riscontro e fermando il cronometro a 1:57.343, ottavo nella classifica odierna guidata da un grande Francesco “Pecco” Bagnaia (1:56.682).

Un processo di adattamento alla GP23 per Fabio, che l’anno scorso nel Team Gresini aveva in dotazione una GP22. E’ un po’ per questo che qualche sbavatura c’è, come una piccola scivolata in curva-9 prima della pausa pranzo. Tuttavia, Di Giannantonio ha eseguito una convincente simulazione di Sprint Race nel pomeriggio malese.

“Torno in Italia con il sorriso, se devo dare un voto a questo test, direi 9 su 10. Il feeling è stato buono da subito, anche il time attack non è stato male. Stamattina mi sono proprio divertito, ma la cosa che mi carica di più è il risultato e le sensazioni durante la simulazione di questo pomeriggio, quando in pista faceva davvero caldo“, ha raccontato il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team (fonte: Comunicato stampa squadra).

“Siamo stati veloci, tutti i segnali sono positivi. La GP23 è tanto più potente, anche a livello di trazione e ha una confidenza sull’avantreno differente. Sono stanco, a livello fisico devo recuperare un po’, ma non vedo l’ora di tornare in pista in Qatar“, ha aggiunto. Appuntamento a Lusail, in vista dei prossimi test del 19-20 febbraio.