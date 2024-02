MotoGP, Ducati: si va verso un altro dominio. Anche Bastianini con Bagnaia e Martin?

Si viaggia velocemente verso un’altra stagione di MotoGP: gli appassionati in questi giorni si sono potuti intrattenere con i test a Sepang, in Malesia, fondamentale per sperimentare le nuove moto, le novità e gli aggiornamenti in vista della prima gara in Qatar, a Lusail, il prossimo 10 marzo.

Il segnale principale che hanno inviato questi test è la competitività assoluta della Ducati: la moto, come negli scorsi anni, è sicuramente la prima forza del Mondiale e vede competitive sia le ufficiali che le clienti. Francesco Bagnaia ha chiuso con il record della pista con la sua Desmosedici appena davanti a Jorge Martin e, dopo qualche difficoltà il primo giorno con la vecchia carena, con quella nuova sembra aver svoltato e trovato immediatamente un certo feeling. Pecco ha sottolineato la prestanza di questa moto e i miglioramenti fatti in frenata, il vero tallone d’Achille della seconda parte della stagione scorsa.

Contento della tre giorni di test anche Jorge Martin che era il più dubbioso dopo la giornata a fine stagione a Valencia. Secondo Martinator, questa moto ha più potenziale rispetto a quella dell’anno scorso e di conseguenza è lanciata la sfida a Bagnaia per il Mondiale. Lotta in cui potrebbe infilarsi Enea Bastianini? Ancora è prematuro da dire, ma dopo le tante difficoltà accusate nella stagione scorsa anche dal punto di vista fisico, quest’anno il vento sembra spirare in una direzione diversa.

Crescita palpabile giorno dopo giorno anche per Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini: il Cabroncito deve adattarsi alla nuova moto, al nuovo stile di guida, ma il processo sembra viaggiare spedito. Sembra particolarmente a suo agio anche Fabio Di Giannantonio con la Pertamina Enduro VR46: il romano è stato il più veloce nella simulazione della Sprint Race. Qualche problema in più per Aprilia rispetto allo scorso anno e anche per Yamaha e Honda. Tanti sono i piloti che possono andar forte in uno scenario che si prospetta incerto: sarà una stagione da vivere.