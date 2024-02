MotoGP, Davide Tardozzi assicura: “Il rinnovo di Bagnaia? Siamo ai dettagli. Bastianini? Vediamo…”

Mentre siamo ormai ai nastri di partenza del Mondiale di MotoGP 2024, è già tempo di pensare al futuro. No, non siamo troppo in anticipo. Nel mondo dei motori le cose vanno fatte per tempo. Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, dopotutto, è stato annunciato con un anno di anticipo. Non è a quota 7 titoli come il pilota inglese, ma Francesco Bagnaia è già a quota 2 nella classe regina.

Il campione del mondo sarà a sua volta in scadenza al termine del 2024, per cui la Ducati, saggiamente, si è già mossa, e si sta già muovendo per tempo, per blindare il proprio pilota numero 1 anche per le stagioni a venire. Dato che la GP24 sembra nata sotto un’ottima stella, la concentrazione del team di Borgo Panigale è passato al fuori pista: il prolungamento del contratto di Pecco Bagnaia è in cima ai pensieri.

Da un lato il due volte campione del mondo ha confermato che sono iniziate le discussioni tra il suo management e i piani alti di Borgo Panigale, ribadendo la sua volontà di non cambiare aria. Lo stesso Direttore Generale Gigi Dall’Igna ha assicurato che si sta lavorando in quella direzione, pur sottolineando che si tratterebbe di un contratto complicato da redigere visto lo status raggiunto dal pilota torinese.

Davide Tardozzi ha dato un aggiornamento sullo sviluppo delle trattative: “Stiamo discutendo gli ultimi dettagli con il suo management. Una data per il nero su bianco? Non abbiamo fretta. Pecco è già concentrato sul campionato del 2024 e sul vedere come va la prima gara in Qatar. Ma stiamo cercando di finalizzare le cose il prima possibile. Non c’è una scadenza. Entrambi vogliamo continuare insieme; Pecco vuole rimanere con la Ducati e anche noi vogliamo che lui rimanga con noi. Quindi penso che sia solo una questione di tempo. Cercheremo di farlo il prima possibile, ma senza fretta”. (Fonte: MotoGP.com).

Sul fronte di Pecco Bagnaia, quindi, tutto sembra portare verso un inevitabile prolungamento di un matrimonio che sta procedendo a gonfie vele. Tutto, invece, andrà spostato sul ruolo di secondo pilota del team Factory. Enea Bastianini, dopo un 2023 sfortunatissimo per due gravi infortuni, sa che dovrà giocarsi moltissimo sin dalla prima gara di Lusail. I pretendenti per la sua moto sono tanti e, come sa bene il riminese, tutti agguerriti. Il commento di Davide Tardozzi: “Prima di tutto dobbiamo definire le cose con Pecco, poi vedremo qual è la situazione per la seconda sella. Enea è uno di quelli che stiamo valutando, ma ci prenderemo ancora un po’ di tempo per decidere il nostro secondo pilota per il 2025 e il 2026″.