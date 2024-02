F1, Daniel Ricciardo avverte: “La Red Bull nei test ha voluto far capire che può schiacciare tutti gli avversari”

“La Red Bull ha fatto vedere che è pronta a schiacciare tutti gli avversari”. Un monito, più che una previsione, fatta da Daniel Ricciardo, uno che conosce bene il team di Milton Keynes, non solo perchè vi ha corso dal 2014 al 2018 ma, anche, perchè ora fa parte del team Racing Bulls, per cui in diretto collegamento con la scuderia capeggiata (non si sa ancora per quanto) da Christian Horner.

L’australiano ha voluto fare un riassunto dei test disputati a Sakhir. Con il sorriso sulle labbra, come suo solito, ma con un realismo totale: “Rido perché sono sorpreso, ma non lo sono. Credo che sia una squadra che dà il meglio di sé quando vince. Quando succede è come se volessero schiacciare completamente la concorrenza, Non è come: ‘Ok, ora stiamo vincendo. Andiamo in vacanza’. È come: ‘Teniamo i piedi ben saldi a terra’. Ecco dove penso che siano arrivati quest’anno”. Dopo la stagione più dominante nel 2023, ora si presentano con un’auto che mi ha fatto dire: ‘Wow’ “.

Il nativo di Perth pone l’accendo su un aspetto importante: “Mi sembra che abbiano avuto il maggior numero di aggiornamenti di chiunque altro, e questo la dice lunga. Mi piace vedere Adrian Newey vicino alla macchina. E non mi sento nemmeno in colpa a indicare Adrian, perché so che non si tratta solo di lui, ma è ovviamente una parte importante. Mi piace vedere questo tipo di approccio e di risposta implacabile dopo un anno così forte. In un certo senso, bisogna ammirarlo. So che, ovviamente, i fan che guardano dal divano vorrebbero che qualcuno che sfidasse la Red Bull quest’anno. Ma bisogna ammirare il loro approccio”.

Un anno fa, dopo la gara d’esordio di Sakhir, George Russell aveva preconizzato un percorso netto per la Red Bull. Carlos Sainz a Singapore aveva invece soffiato l’unico successo al team di Milton Keynes in una stagione dominata a livelli assoluti. Quest’anno siamo pronti per il 24 su 24? “Sembra quasi impossibile. È dovuto al numero di GP che ci sono e al fatto che ci sia o meno una gara bagnata. Per quanto abbiano portato una nuova vettura per la stagione 2024, e sono sicuro che sarà ancora vincente, non so: è troppo presto per essere sicuri che sarà un dominio come l’anno scorso, Vinceranno delle gare, sono sicuro, ma non mi spingerei ancora a dire che sarà imbattibile. Credo che la F1 sia troppo imprevedibile per dire che la Red Bull è imbattibile. Penso che faranno molto bene ma ora è troppo presto per tutto il resto”.