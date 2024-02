Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani. Orari 18 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

I Mondiali di nuoto di Doha sono arrivati a compimento. Quella di domani sarà l’ultima giornata di gare, dedicata esclusivamente al nuoto in corsia all’Aspire Dome, dove l’Italia proverà a giocarsi le sue ultime cartucce per le medaglie.

Due finali a disposizione per gli azzurri per colpire. Benedetta Pilato cerca riscatto nei 50 rana, mentre Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio saranno in acqua nei 1500 stile libero. In mattinata proveranno a farsi spazio anche Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 400 misti.

La diciassettesima e ultima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI NUOTO 2024, IL PROGRAMMA DEL 17 FEBBRAIO

7.32 Nuoto – batterie 400 misti uomini (Alberto Razzetti)

7.50 Nuoto – batterie 400 misti donne (Sara Franceschi)

8.09 Nuoto – batterie 4×100 mista uomini

8.25 Nuoto – batterie 4×100 mista donne

17.02 Nuoto – finale 50 dorso uomini

17.09 Nuoto – finale 50 rana donne (ev. Benedetta Pilato, Anita Bottazzo)

17.15 Nuoto – finale 1500 sl uomini (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio)

17.46 Nuoto – finale 50 sl donne

18.01 Nuoto – finale 400 misti uomini

18.19 Nuoto – finale 400 misti donne

18.37 Nuoto – finale 4×100 mista uomini

18.55 Nuoto – finale 4×100 mista donne

PROGRAMMA NUOTO MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (sessione mattutina nuoto); Rai 2 (sessione pomeridiana nuoto)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport