Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani. Orari 14 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Si avanza a passi spediti verso il finale dei Mondiali degli sport acquatici a Doha. Si continuano ad assegnare i titoli iridati nel nuoto in corsia all’Aspire Dome, ma c’è spazio anche per le altre competizioni.

Partiamo però dal nuoto: in mattinata Costanza Cocconcelli sarà pronta nelle batterie dei 50 dorso, mentre a seguire Alessandro Miressi e Manuel Frigo proveranno a giocarsi le loro carte nei 100 stile libero. Occhi per Alberto Razzetti, che arriva carico a questo Mondiale nei 200 misti, e alla staffetta mista mista.

Nel pomeriggio invece si assegnano quattro titoli: Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio si potranno giocare il titolo negli 800 metri, mentre scopriremo solo oggi pomeriggio se li seguiranno Federico Burdisso e di nuovo Razzetti nei 200 rana, oltre a Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana. Spazio anche per la pallanuoto, con l’Italia che disputa il match per guadagnarsi la finale per il quinto posto con l’Olanda, e per la finale di nuoto grandi altezze.

La tredicesima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e quarti di finale pallanuoto) e da Rai2 (sessione pomeridiana nuoto) ; in streaming su RaiPlay, RaiPlay2 (sessione mattutina nuoto) e RaiPlay 3 (tuffi grandi altezze). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI NUOTO 2024, IL PROGRAMMA DI DOMANI

7.00 Pallanuoto donne – Gran Bretagna-Kazakistan (finale 11°-12° posto)

7.32 Nuoto – batterie 50 dorso donne (Costanza Cocconcelli)

7.45 Nuoto – batterie 100 metri sl uomini (Manuel Frigo, Alessandro Miressi)

8.16 Nuoto – batterie 200 misti uomini (Alberto Razzetti)

8.30 Pallanuoto donne – Cina-Nuova Zelanda (finale 9°-10° posto)

8.34 Nuoto – batterie 200 farfalla donne

8.47 Nuoto – batterie 4×100 mista mista (Italia)

9.00 Tuffi grandi altezze – finale donne 20 metri (ev. Elisa Cosetti)

10.00 Pallanuoto donne – Australia-Canada (semifinali 5°-8° posto)

12.30 Pallanuoto donne – Olanda-Italia (semifinali 5°-8° posto)

14.00 Pallanuoto donne – Stati Uniti-Spagna (semifinale)

15.30 Pallanuoto donne – Ungheria-Grecia (semifinale)

17.02 Nuoto – finale 800 sl uomini (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio)

17.17 Nuoto – finale 200 sl donne

17.26 Nuoto – semifinale 100 sl

17.36 Nuoto – semifinale 50 dorso donne

17.53 Nuoto – finale 200 farfalla uomini (ev. Alberto Razzetti, Federico Burdisso)

18.01 Nuoto – finale 50 rana uomini (ev. Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo)

18.16 Nuoto – semifinale 200 farfalla donne

18.29 Nuoto – semifinale 200 misti uomini

18.48 Nuoto – finale 4×100 mista mista

PROGRAMMA NUOTO MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e pallanuoto); Rai 2 (sessione pomeridiana nuoto)

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay2 (batterie mattutine) RaiPlay 3 (tuffi grandi altezze)

Diretta testuale: OA Sport