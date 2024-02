A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi: programma 13 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 13 febbraio, terza giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-3 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia, dopo l’argento della 4×100 sl uomini e quello di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, si vorrà rimpinguare il medagliere.

Fari puntati su Simona Quadarella. La romana darà l’assalto al metallo pregiato nei 1500 stile libero donne. Una gara in cui vi saranno tante assenze, tra cui quella dell’americana Katie Ledecky, che potrebbe dare ulteriore forza alla romana, apparsa particolarmente convincente nel corso delle batterie di ieri.

Nelle batterie ritroveremo Martinenghi nei 50 rana insieme a Simone Cerasuolo, che vorranno mettersi in mostra. A seguire Giulia D’Innocenzo nei 200 stile libero donne, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 delfino uomini e Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio negli 800 sl. Grande curiosità per il carpigiano, che passerà dalle acque libere alla piscina.

La terza giornata dei Mondiali 2024 di nuoto sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, per quanto riguarda le batterie e su Rai 2 HD per semifinali e finali; in streaming su RaiPlay per le batterie e su RaiPlay3 per semifinali e Finali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2024 OGGI

Martedì 13 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 50 rana uomini

7:45 200 stile libero donne

8:04 200 farfalla uomini

8:22 800 stile libero uomini

Finali e semifinali

17:02 200 stile libero uomini – finale

17:10 1500 stile libero donne – finale

17:34 50 rana uomini – semifinali

17:51 100 dorso donne – finale

17:59 100 dorso uomini – finale

18:13 200 stile libero donne – semifinali

18:33 200 farfalla uomini – semifinali

18:45 100 rana donne – finale

AZZURRI IN GARA

Martedì 13 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 50 rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

7:45 200 stile libero donne – Giulia D’Innocenzo

8:04 200 farfalla uomini – Alberto Razzetti, Federico Burdisso

8:22 800 stile libero uomini – Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

Finali e semifinali (orari italiani)

17:02 200 stile libero uomini – finale

17:10 1500 stile libero donne – finale – Simona Quadarella

17:34 50 rana uomini – semifinali

17:51 100 dorso donne – finale

17:59 100 dorso uomini – finale

18:13 200 stile libero donne – semifinali

18:33 200 farfalla uomini – semifinali

18:45 100 rana donne – finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (batterie); Rai 2 HD (semifinali e finali)

Diretta streaming: RaiPlay (batterie); RaiPlay3 (semifinali e finali)

Diretta testuale: OA Sport