Mondiali nuoto 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 11 febbraio

BORSINO MONDIALI DI NUOTO 2024

Domenica 11 febbraio

Ore 17.32, finale 400 sl uomini

Mancherà il campione in carica australiano Samuel Short, dunque tutti i favori del pronostico ricadranno sul tunisino Ahmed Hafnaoui. Atteso anche il tedesco Lukas Martens. Per gli azzurri Marco De Tullio e Matteo Ciampi l’obiettivo, tutt’altro che semplice, sarà quello di provare ad entrare in finale. Una medaglia sarebbe completamente inattesa.

Percentuali di medaglia

Marco De Tullio 1%

Matteo Ciampi 1%

Ore 18.32, finale 4×100 sl uomini

Assente l’Australia campione in carica, le tre nazioni che partono favorite saranno Gran Bretagna, Stati Uniti ed Italia. Agli azzurri mancherà un faro fondamentale come Thomas Ceccon. A formare il quartetto tricolore saranno così Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano, con Paolo Conte Bonin che potrebbe venire schierato in batteria. Sulla carta in pole position troviamo i britannici, presenti a Doha sostanzialmente con tutti i migliori interpreti della velocità. L’incognita è rappresentata dallo stato di forma delle varie nazionali: i Mondiali a febbraio rappresentano un unicum storico.

Percentuali di medaglia

Italia 60%