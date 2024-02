Milano-Sanremo 2024, ufficializzato il percorso: si parte da Pavia

La stagione ciclistica sta ingranando le marce alte. Un mese di febbraio in cui si scalderanno ancora gli animi e poi, da marzo, inizieranno i grandi appuntamenti di un giorno. Ad aprire la stagione delle classiche è, al solito, la Milano-Sanremo. La Classicissima è stata ufficializzata quest’oggi, ma con una variazione subodorata da un po’.

L’edizione 2024, la numero 115 della storia, partirà infatti da Pavia, a Piazza della Vittoria, il prossimo 16 marzo. Per la seconda volta in fila dunque (nel 2023 si partì da Abbiategrasso) non sarà Milano la città da cui partirà la corsa. Non è la prima volta che il comune lombardo ospita la partenza della classica ciclistica: nel 1965, ormai cinquantanove anni fa, il chilometro zero venne fissato alla Certosa di Pavia. Quell’anno vinse l’olandese Den Hartog, olandese come il vincitore uscente Mathieu van der Poel.

Dopo quarantaquattro chilometri a cavallo del Ticino, si arriva nella zona di Casteggio e da lì si rientra nel percorso classico con Ovada, Passo del Turchino, la sequenza dei Capi tra Mele, Cervo e Berta e Cipressa e Poggio situati nel finale, quest’ultimo che di norma va a restringere di netto la rosa dei favoriti alla vittoria.

Da notare come anche il chilometraggio generale sia stato leggermente tagliato. Dai classici 294 chilometri si passa ai 288; sei chilometri in meno per i ciclisti, che soffriranno così leggermente in meno rispetto al solito.