Volta a la Comunitat Valenciana, accorciata la quarta tappa a causa di una tragedia nella zona del traguardo

Si chiuderà prima la tappa regina della Vuelta a la Comunitat Valenciana. L’organizzazione della corsa ha optato per accorciare la frazione odierna, che non arriverà in Vall d’Ebo dopo 175 chilometri, ma in vetta alla penultima salita, all’Alto del Miserat.

Il motivo è una tragedia avvenuta in precedenza proprio nella zona dell’arrivo. Per cause ancora da accertare, un cicloamatore ha perso la vita, episodio che ha convinto gli organizzatori a non transitare nella zona e chiudere in anticipo la quarta frazione della corsa a tappe spagnola.

Come dichiarato dalla stessa organizzazione, al termine della gara non verranno celebrati il vincitore di giornata e le maglie di leader delle varie classifiche, dalla generale a quelle di contorno. Le cerimonie di premiazione si terranno domani mattina a Betera, poco prima della partenza della quinta ed ultima frazione.

Foto: LaPresse