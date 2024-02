Basket, la Virtus Bologna splende ancora in Eurolega e vince anche con il Valencia

Dopo due settimane di pausa ritorna l’Eurolega e ritorna subito la splendida Virtus Bologna formato europeo. La squadra di Banchi infila la diciassettesima vittoria della sua stagione, superando tra le mura amiche il Valencia per 87-74. Un successo che permette alla Virtus di portarsi al quarto posto in classifica, ma soprattutto di allungare almeno per un giorno sulle squadre al momento nella zona Play-In.

Ennesima splendida prova di squadra per Bologna, dove spiccano i 16 punti di Marco Belinelli. Ottimo il contributo di Jordan Mickey, che mette a referto 14 punti e 7 rimbalzi. In doppia cifra anche Isaia Cordinier (12) e Iffe Lundberg (11). Al Valencia non bastano i 20 punti di Chris Jones.

Inizio migliore di partita degli spagnoli, ma Cordinier risponde con la tripla del -1 (7-8). Pangos ed Ojeleye, però, sono protagonisti nel mini break del Valencia, che si porta sul +8 (12-20). Il finale di quarto premia i padroni di casa, con Lundberg che mette l’ultima firma per il -2 virtussino alla prima sirena (18-20).

Jovic mette subito la tripla del +5, ma replicano immediatamente Pajola e Mickey, con la Virtus che firma il sorpasso sul 27-25. Belinelli si sblocca dall’arco e dall’altra parte risponde Davies (36-32). Il capitano della Virtus, però, è scatenato ed incendia il pubblico di casa con due triple consecutive che costruiscono il solco prima dell’intervallo. La squadra di Banchi va negli spogliatoi sul +12 (44-32).

Al rientro dalla pausa lunga la Virtus trova in Dunston un protagonista a sorpresa. Il centro americano fa la voce grossa sotto canestro nei primi minuti e Bologna tocca il +15 (53-38). Jones accorcia sul -9, ma le triple di Mickey e Abass rilanciano la Virtus sulla doppia cifra di vantaggio. Gli spagnoli provano a ricucire un po’ il distacco, ma Bologna entra sul +8 negli ultimi dieci minuti (65-57).

Subito tripla di Polonara, poi ci pensa Cordinier con due canestri importanti a tenere la Virtus sulla doppia cifra di vantaggio. Uno scatenato Jones, però, è l’ultimo a mollare per il Valencia e riporta gli spagnoli sul -9 (76-67). A mettere il sigillo sulla vittoria virtussina, però, ci pensano Pajola e Mickey, che propiziano il break decisivo per la squadra di Banchi, che torna sul +15 (87-72). Finisce 87-74 con la Virtus che ritrova subito il sorriso in Europa.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – VALENCIA BASKET 87-74 (18-20, 26-12, 21-25, 22-17)

Virtus: Cordinier 12, Lundberg 11, Belinelli 16, Pajola 9, Dobric, Shengelia, Hackett 5, Mickey 14, Polonara 5, Zizic 4, Dunston 8, Abass 3

Valencia: Harper 5, Puerto, Reuvers 7, Pradilla 8, Anderson 4, Jones 20, Inglis 1, Jovic 5, Robertson, Davies 9, Ojeleye 9, Pangos 6