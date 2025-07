LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti non decolla nel quinto tuffo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.29: Ancora un ottimo tuffo dell’australiana Iffland che totalizza un punteggio di 105.35, totale di 256.65. E’ la più forte ed è prima quando manca l’ultima rotazione

5.27: Troppi spruzzi per la canadese Leathead che ha rischiato il tuffo con il coefficiente alto ma qualche errore lo ha commesso. Punteggio di 81.40, totale di 224.50 che significa comunque terzo posto

5.25: Non bene la messicana Aguilar Tovar che alza troppi spruzzi in ingresso e totalizza un punteggio di 70.30, totale di 205.70, quinto posto

5.23: Riparte da dove aveva lasciato il primo giorno la canadese Carlson che esegue tutto con grande qualità. Punteggio di 98.80, totale di 232.30 e primo posto

5.21: Bene la statunitense Arnett che sfiora la piattaforma con i piedi ma riesce comunque ad eseguire un gran tuffo da 94 punti, primo posto con 225.90

5.19: Leggermente scarsa in ingresso in acqua la colombiana Perez che totalizza 57.80, totale di 189.20, sesto posto

5.17: Ancora un buon tuffo per la giovane statunitense Kelly che totalizza un punteggio di 88.80, totale di 220 e primo posto provvisorio

5.15: Tuffo non semplice ma l’olandese Van Katwijk lo porta a casa con un ingresso in acqua buono. Punteggio di 79.95. Totale di 211.05, è prima

5.13: Leggermente in ritardo la statunitense Carpenter che però si salva nel finale con un ingresso in acqua un po’ scarso. Punteggio di 72.15, totale di 198.75, secondo posto

5.11: Buon ingresso in acqua, non perfetto per la colombiana Quintero che totalizza un punteggio di 82, totale di 204.20

5.09: Qualche spruzzo di troppo anche per Elisa Cosetti che non riesce a prendere quota in classifica. Punteggio di 64.60, totale di 186.40 e secondo posto

5.07: Qualche spruzzo di troppo per la francese Bayon che è partita da una verticale un po’ traballante e poi ha commesso qualche errore. Punteggio di 51.80, totale di 168.30, terzo posto. Ora Cosetti

5.05: Leggermente scarsa in ingresso in acqua l’australiana Pennisi che totalizza 83.85, totale di 189.55 e primo posto

5.03: Buon primo tuffo della svizzera Herculano che totalizza 87.40, totale di 186.10

4.58: Questa la lista di partenza. Si riparte dai punteggi ottenuti nei due tuffi liberi di giovedì e ieri. Cosetti, dunque, è undicesima e si tufferà per quarta. Qui la lista di partenza, inversa rispetto alle posizioni di classifica, con i distacchi dalla battistrada Iffland:

1 Morgane Herculano (SUI) – 52.60

2 Xantheia Pennisi (AUS) – 45.60

3 Madeleine Bayon (FRA) – 34.80

4 Elisa Cosetti (ITA) – 29.50

5 Maria Paula Quintero (COL) – 29.10

6 Meili Carpenter (USA) – 24.70

7 Ginni Van Katwijk (NED) – 20.20

8 Maya Kelly (USA) – 20.10

9 Isabel Cristina Perez (COL) – 19.90

10 Kaylea Arnett (USA) – 19.40

11 Molly Carlson (CAN) – 17.80

12 Alejandra Sofia Aguilar Tovar (MEX) – 15.90

13 Simone Leathead (CAN) – 8.20

14 Rhiannan Iffland (AUS) – —

4.55: Seconda posizione per la canadese Molly Carlson (322.80), che ha preceduto l’americana Kaylea Arnett (322.25) e le due colombiane Maria Paula Quintero (294.10) ed Isabel Cristina Perez (293.70). Sicuramente spicca la clamorosa eliminazione della tedesca Iris Schmidbauer, che ha terminato solamente al quindicesimo posto (222.70) dopo tanti errori.

4.52: A vincere la prima fase di gara è stata Rhiannan Iffland con un punteggio di 351.40. L’australiana va a caccia della terza vittoria consecutiva ed è davvero la grandissima favorita per la finale di oggi, dove bisogna ricordare che le tuffatrici conserveranno i punteggi degli obbligatori, mentre verranno scartati quelli dei due tuffi liberi.

4.49: Una qualificazione arrivata un po’ con il brivido, visto che dopo l’obbligatorio odierno (doppio indietro con due avvitamenti) da 64.60 si era trovata a rischio. Una situazione completamente sistemata con un eccellente triplo ritornato con mezzo avvitamento da 91.20 punti, con tutti i giudici che hanno dato 8.

4.46: La ventitreenne di Trieste Elisa Cosetti ha staccato il biglietto per la finale di oggi nell’individuale dai 20 metri, confermando la dodicesima posizione con cui era si presentava prima dei due round di giovedì.

4.43: Proseguono i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze con il quinto e sesto round della gara femminile dai 20 metri che assegnano il titolo. Si tratta di due rotazioni di tuffi liberi a cui si andranno a sommare i punteggi delle due rotazioni di tuffi obbligatori dei primi due giorni di gara.

