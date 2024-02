LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: oro Regno Unito con Aidan Heslop, Andrea Barnabà è nono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.36 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con la cronaca della finale dei tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024 su OA Sport.

10.34 Per Andrea Barnabà c’è invece il nono posto finale con 325.05 punti, Davide Baraldi è dodicesimo a 315.40.

10.33 119.60 per Hunt che è secondo, argento dunque per la Francia, arriva il primo oro in carriera per il britannico Aidan Heslop con uno spettacolare tuffo finale. Bronzo Romania con Catalin-Petru Preda.

10.31 137.70 per il romeno Petru Preda che si assicura il podio balzando al secondo posto, ora l’ultimo tuffo di Gary Hunt che potrebbe valere l’oro.

10.28 AIDAN HESLOP! Tuffo da 6.2 di coefficiente per il britannico che con 151.90 punti vola in testa. Ora gli ultimi tuffi di Catalin-Petru Preda e Gary Hunt.

10.26 102.50 per Martinez Cabral che scalza il connazionale dalla seconda posizione, Lichtenstein mantiene il comando.

10.24 96.75 per Sergio Guzman che è secondo, ora Yoloti Otniel Martinez Cabral.

10.22 95.40 per Gimeno che sale in seconda piazza provvisoria, ora i messicani Guzman e Martinez Cabral.

10.20 81.00 per Popovici al quale non riesce un complicato tuffo dalla verticale (coefficiente 6.00), il campione del mondo in carica salvo sorprese sarà dunque fuori dalle medaglie. Ora lo spagnolo Carlos Gimeno.

10.18 L’ucraino Prigorov chiude con un 62.10. Ultimo tuffo per Constantin Popovici.

10.16 64.60 per Garcia Celis che scala alle spalle di Andrea Barnabà, c’è dunque il piazzamento in top ten per l’azzurro.

10.14 Gran tuffo di James Lichtenstein che con 127.20 vola momentaneamente in testa (376.60 totale).

10.12 75.85 per Barnabà che chiude con 325.05, vedremo se basterà per la top ten.

10.11 82.00 per Baraldi che chiude il suo Mondiale oltre i 300 punti (315.40), ora Andrea Barnabà.

10.09 85.10 per Colturi che chiude un mondiale sottotono, tocca a Davide Baraldi.

10.07 81.00 per lo statunitense Scott Lazeroff, ora il connazionale David Colturi poi sarà il turno dell’ultimo tuffo per gli azzurri Baraldi e Barnabà.

10.06 L’australiano Zach Picton chiude con un 64.75.

10.04 Non un gran tuffo per Gil che chiude con un 48.40 per un totale di 290.65 che lo porta in sedicesima piazza provvisoria.

10.02 94.60 per Schafer. Ora il colombiano Juan Manuel Gil.

10.01 75.25 per il colombiano Ortega Serna, ora lo svizzero Pierrick Schafer.

09.59 114.40 per Rumpit che è primo a superare quota 300 punti (302.20).

09.58 E’ il momento del neozelandese Braden Rumpit.

09.56 Il coreano chiude il proprio Mondiale con 217.30 punti.

09.53 73.80 per il canadese Frederic Gagne, tocca al coreano Choi.

09.50 Scatta l’ultima rotazione in cui i coefficienti di difficoltà saliranno per cercare di strappare un punteggio più alto.

09.49 L’azzurro Andrea Barnabà cercherà invece l’assalto alla top-ten, l’azzurro è undicesimo con 249.20 punti a 0.20 dallo statunitense Lichtenstein, appena dietro, dodicesimo, ma più defilato in quanto al punteggio Davide Baraldi (233.40).

09.46 Nella lotta per le medaglie ci saranno poi il britannico Aidan Heslop (271.05), i messicani Martinez Cabral (260.80) e Guzman (260.40), lo spagnolo Gimeno (259.60) e il campione del mondo in carica romeno Popovici (259.50).

09.43 Gary Hunt ipoteca dunque la medaglia d’oro, il britannico naturalizzato francese guida la classifica con 293.65 punti e potrà gestire un margine di 21.15 sul romeno Catalin-Petru Preda (272.50) nell’ultimo tuffo di giornata.

09.40 Si chiude dunque la terza rotazione.

09.39 48.60 per Duval.

09.38 51.00 per Halbisch, lo svizzero Jean-David Duval chiuderà questa terza rotazione.

09.36 64.75 per Nevinhlovskyi, tocca al tedesco Manuel Tobias Halbisch.

09.35 56.10 per Choi, tocca all’ucraino Vadym Nevinhlovskyi.

09.33 81.00 per Garcia Selis, ora il coreano Choi.

09.31 81.00 per Lazeroff, tocca al colombiano Miguel Garcia Celis.

09.30 70.20 per Lichtenstein, ora ancora Usa con Scott Lazeroff.

09.29 68.40 per Schafer, ora lo statunitense James Lichtenstein.

09.27 82.80 per l’altro messicano Martinez Cabral, tocca allo svizzero Pierrick Schafer.

09.26 Ottimo 90.00 per il messicano Sergio Guzman che rientra in zona medaglie.

09.24 88.20 per Hunt che prenota la medaglia d’oro portando a 21 il vantaggio sulla seconda piazza di Petru Preda.

09.23 77.40 per Gil, è il momento del francese Gary Hunt, leader della classifica.

09.21 84.60 per Baraldi con un ottimo tuffo senza schizzi. Tocca al colombiano Gil.

09.20 61.20 per Picton, tocca all’azzurro Davide Baraldi.

09.18 64.80 per Lima, tocca all’australiano Zach Picton, il più giovane in gara, classe 2005.

09.17 68.40 per Ortega, ora il brasiliano Jucelino Lima.

09.16 91.80 per il romeno che vola in testa, ora il colombiano Victor Ortega-Serna.

09.15 E’ il momento del romeno Catalin Petru-Preda.

09.13 Ottimo tuffo per Barnabà che con un 86.40 sale in quinta piazza provvisoria.

09.11 84.60 per il britannico Aidan Heslop che balza momentaneamente in testa, tocca all’azzurro Andrea Barnabà.

09.10 91.80 per il campione del mondo in carica romeno che torna in corsa per le medaglie dopo una prima giornata non brillante.

09.08 84.60 per Gimeno che va in testa e prosegue la propria corsa verso il podio, è il momento di Constantin Popovici.

09.06 68.40 per il giovane canadese classe 2003, tocca allo spagnolo Carlos Gimeno.

09.04 68.40 per il neozelandese Braden Rumpit, ora Frederic Gagne (Canada).

09.03 90.00 per Prigorov con un tuffo che per questa terza rotazione sarà bloccato ad un coefficiente prestabilito di 3.6.

09.02 A partire sarà l’ucraino Oleksiy Prigorov, decimo in graduatoria.

09.00 Tra pochi minuti si parte.

08.55 Gli azzurri Andrea Barnabà e Davide Baraldi, rispettivamente undicesimo e dodicesimo nella graduatoria porvvisoria, andranno invece assalto della top ten.

08.45 Si assegnano le medaglie per quanto riguarda i tuffi dai 27 metri al maschile con il francese Gary Hunt che guida la classifica dopo le prime due rotazioni davanti al britannico Aidan Heslop e al romeno Petru-Preda.

08.35 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della finale maschile dei tuffi dalla grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle finali maschili dei tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024. Si assegneranno le medaglie per quanto riguarda le piattaforme dai 27 metri.

Ultima giornata di gare per quanto riguarda i tuffi dalle grandi altezze a Doha dove il francese Gary Hunt sembrerebbe già aver ipotecato l’oro dopo le prime due rotazioni con un totale di 205.45 che lo pone davanti a tutti con un margine di 19 punti sulla seconda piazza occupata dal britannico Aidan Heslop (186.45). Seguono il romeno Petru-Preda (180.70), lo statunitense Lichtenstein (179.20), il messicano Martinez Cabral (178) e lo spagnolo Gimeno (175).

Per quanto riguarda l’Italia invece sia per Andrea Barnabà che per Davide Baraldi ci sarà la possibilità di dare l’assalto alla top ten mondiale, i due azzurri occupano rispettivamente undicesima e dodicesima posizione della classifica provvisoria con 162.80 e 148.80 punti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della finale maschile dei tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024. Il programma scatterà alle 9.00 italiane con la terza rotazione alla quale seguirà la quarta e ultima che assegnerà le medaglie e definirà la graduatoria finale. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.