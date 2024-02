Calendario sci di fondo oggi: orari Sprint tl Minneapolis 2024, programma, tv, streaming

Ancora continente americano per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. Stavolta, però, non è più Canada, ma Stati Uniti. Si va a Minneapolis, stavolta per due giorni, e si comincia con una sprint a tecnica libera di quelle che strizzano l’occhio all’Italia.

Il nome, ovviamente, è quello di Federico Pellegrino, anche se si è visto come questo non sia stato finora esattamente il suo anno. Potremmo vedere anche Elia Barp in buona evidenza, dato che le sue performance delle ultime settimane sono state buone. E in Canada anche Michael Hellweger il suo l’ha fatto. Da verificare invece, come al solito, tutta la questione delle donne.

La Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 va in scena oggi a Minneapolis con le due sprint a tecnica libera. Sarà possibile seguirle soltanto in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+; nessuna copertura in tv, dunque. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO MINNEAPOLIS

Sabato 17 febbraio

Ore 17:00 Qualificazioni Sprint tl

Ore 19:30 Fasi finali Sprint tl

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO MINNEAPOLIS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport