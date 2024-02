Sollevamento pesi: super esordio per Toko Kegne! L’azzurra trionfa nella -76 kg agli Europei 2024

Si conclude con i fuochi d’artificio la sesta giornata dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento a Sofia, in Bulgaria. Dopo l’argento di Nino Pizzolato infatti Genna Romida Toko Kegne ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria non olimpica -76 kg femminile. Un risultato molto importante in quanto arrivato all’esordio in campo Senior internazionale polverizzando tutti i record italiani.

Una gara gestita benissimo per l’azzurra, brava ad aprire la serie di strappo con la misura di 98 kg, per poi progredire a 101 kg nella seconda alzata. L’errore arriva all’ultimo tentativo, quando l’atleta ha cercato di tirare su 103 kg; una defaillance che non gli ha comunque impedito di ottenere l’oro di specialità, precedendo la tedesca Lara Dancz (anche per lei 101 kg) e l’israeliana Nicole Rubanovich (99 kg).

Nello slancio Toko Kegne ha aspettato l’ultimo istante utile per salire in pedana, guardando con attenzione quanto fatto dalle avversarie, tutte molto fallose. Con la misura più alta di 117 kg a Genna Romida è bastata la prima alzata di 120 kg per mettere in ghiaccio la gara. Poi, già certa del primo posto, ha realizzato un ottimo secondo tentativo con 126 kg fallendo gli ultimi 131 kg per 227 kg totali.

Lontanissime le rivali: Rubanovich (che ha rinunciato all’ultima chance di slancio) ha conquistato 216 kg, precedendo di un’incollatura Lara Dancz, terza con 215 kg grazie soprattutto alla differenza accumulata nel primo segmento. Da menzionare infine il bronzo di slancio della danese Tolstrup, la quale ha segnato 116 kg.