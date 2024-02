Sollevamento pesi, Nino Pizzolato cede a Nasar ma conquista un ottimo argento europeo nei -89 kg

Nino Pizzolato replica la prestazione dello scorso dicembre al Grand Prix di Doha e conquista un’incoraggiante medaglia d’argento nella categoria olimpica -89 kg in occasione dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Sofia (Bulgaria) e valevole come evento di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi.

Quarto podio continentale assoluto della carriera per il 27enne siciliano, che non riesce ad infilare il poker dopo la strepitosa tripletta 2019-2021-2022 dovendosi arrendere al suo grande rivale bulgaro Karlos Nasar. Pizzolato, bronzo olimpico di Tokyo 2021 nei -81 kg, ha ottenuto 380 kg di totale aggiudicandosi inoltre un bronzo di strappo con 170 kg (mancando poi due tentativi a 175 kg per eguagliare il suo record) ed un argento di slancio con 210 kg (provando senza successo i 215 e 222 kg).

L’azzurro resta comunque 6° nel ranking olimpico ed è ormai ad un passo dal ticket per la Francia, in attesa delle ultime rassegne continentali e soprattutto della World Cup di inizio aprile in Thailandia. En plein di titoli per il beniamino locale Nasar, che si è imposto con 391 kg di totale (a 4 kg dal suo record europeo) vincendo anche entrambi gli ori di specialità con 176 kg di snatch e 215 di clean and jerk.

Podio completato in terza posizione dal moldavo Marin Robu, che si è messo al collo il bronzo con 378 kg di totale (argento di strappo con 171 kg, poi 207 di slancio).