Snowboardcross, Michela Moioli quarta a Gudauri: il podio sfuma nel finale

Sfila via, proprio nelle ultime curve, il podio per Michela Moioli in quel di Gudauri. Nella tappa di Coppa del Mondo georgiana di snowboardcross la bergamasca ha sfiorato la seconda top-3 stagionale ma si è dovuta accontentare della piazza d’onore.

Una super vittoria quella di Chloe Trespeuch, che si impone per la seconda volta in stagione dopo quella casalinga a Les Deux Alpes, battendo nello scontro diretto la ceca, favoritissima, Eva Adamczykova.

Come detto, Moioli non è riuscita a conquistare il podio veramente nelle ultime curve: l’azzurra sembrava lanciata verso la top-3 ma, prima a causa di un piccolo errore, poi perdendo un duello con l’elvetica Sophie Hediger, è finita in quarta piazza.A sorpresa nella Small Final ha chiuso davanti la transalpina Lea Casta, al miglior risultato in carriera.