Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP la settimana 26 febbraio-3 marzo. Sinner fermo, Musetti e Sonego in coppia

Dove giocheranno i tennisti italiani nella settimana che va da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo? Jannik Sinner sarà ancora fermo dopo il trionfo al torneo ATP 500 di Rotterdam. Il fuoriclasse altoatesino ritornerà direttamente al Masters 1000 di Indian Wells, in programma sul cemento statunitense dal 6 al 17 marzo. Lorenzo Musetti attende la lieta nascita del suo primogenito, nel frattempo sta facendo tantissima fatica in singolare ma è giunto in finale nel doppio del torneo ATP 250 di Doha in coppia con Lorenzo Sonego. Il toscano giocherà il torneo ATP 500 di Dubai, dove rivedremo all’opera anche Lorenzo Sonego.

Matteo Arnaldi continua invece la propria campagna in America: il numero 42 del ranking ATP ha optato per il torneo ATP 500 di Acapulco, preludio poi a Indian Wells. In Messico ci sarà anche Flavio Cobolli, che però dovrà partire dalle qualificazioni. Luciano Darderi rimane in Sudamerica: il numero 79 al mondo sarà impegnato nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Santiago del Cile. Restano fermi Luca Nardi e Fabio Fognini, che dovrebbero poi prendere parte alle qualificazioni di Indian Wells.

Matteo Berrettini ha già annunciato che tornerà in campo al Challenger di Phoenix e al Masters 1000 di Miami, utilizzando il ranking protetto. In top-150 figurano anche Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, chiamati a disputare le qualificazioni rispettivamente a Santiago e a Dubai. Di seguito il calendario e l’agenda dei tennisti italiani per quanto riguarda la settimana del 26 febbraio-3 marzo.

CALENDARIO TENNISI ITALIANI 26 FEBBRAIO-3 MARZO

Jannik Sinner: riposo.

Lorenzo Musetti: ATP 500 Dubai.

Matteo Arnaldi: ATP 500 Acapulco.

Lorenzo Sonego: ATP 500 Dubai.

Flavio Cobolli: qualificazioni ATP 500 Acapulco.

Luciano Darderi: qualificazioni ATP 250 Santiago del Cile.

Luca Nardi: riposo.

Fabio Fognini: riposo.

Matteo Berrettini: riposo.

Andrea Vavassori: qualificazioni ATP 250 Santiago del Cile.

Giulio Zeppieri: qualificazioni ATP 500 Dubai.