Orari Festival di Sanremo 2024 oggi: ordine dei cantanti, ospiti e conduttori

Per la seconda serata del Festival di Sanremo edizione 2024 l’orario di inizio, come per tutte le altre serate del Festival, finale compresa, è previsto alle 20.30.

E’ per quest’ora, infatti, che è programmato il PrimaFestival, ovvero una finestra della durata di 10 minuti che vedrà alla conduzione il duo Paola e Chiara, lo scorso anno protagoniste sul palco ma che quest’anno vivranno un’inedita avventura da conduttrici.

Alle 20.40, poi, sipario aperto all’Ariston, con discesa di Amadeus che sarà affiancato in conduzione in questa seconda serata da Giorgia, in veste di cantante tra le interprete femminili più apprezzate degli ultimi trent’anni di Sanremo.

LA GARA

In questa seconda serata a esibirsi saranno, dopo l’abbuffata della prima sera, la metà dei cantanti in gara, e dunque 15. L’altra metà, però, sarà sul palco a presentare…i colleghi. Alla fine di tutte le esibizioni, in chiusura di serata e dunque intorno all’1.30 (questo è l’orario di chiusura reso noto dalla Rai), verrà comunicata la classifica ma soltanto delle prime cinque canzoni più votate.

OSPITI

Sul palco dell’Ariston saliranno questa sera, accanto alla co-conduttrice Giorgia che festeggerà anche i 30 anni del brano ‘E poi’, la stella di Hollywood John Travolta, al ritorno a Sanremo dopo ben 18 anni, e per tornare in tema musicale anche Giovanni Allevi. Ci sarà anche Leo Gassmann, ma questa volta non per cantare ma per presentare il film tv dedicato a Franco Califano. Sempre in tema televisivo arriverà il cast di “Mare fuori”, mentre la Nuova Orchestra Santa Balera celebrerà i 70 anni di “Romagna mia”. Fuori dall’Ariston, invece, Rosa Chemical sarà a piazza Colombo, mentre Bob Sinclair sarà sulla Costa Smeralda a far ballare chi ha preferito il mare a…piazza e teatro.