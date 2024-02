Nuoto artistico, l’Italia accede nella finale della prova libera a squadre con il sesto punteggio

Metà del lavoro in archivio per l’Italia nella prova libera a squadre dei Mondiali di nuoto artistico di scena alla Aspire Dome di Doha. Il team azzurro si qualifica agevolmente alla finale di domani che si disputerà domani alle 12.00 del Bel Paese con il sesto risultato assoluto.

Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino compiono un’ottima gara, con parti di gambe eccellenti e nessun problema nella sincronia. Forse l’unico difetto attiva nelle spinte, ma il risultato finale sfiora l’eccellenza in 289.0522.

Una buonissima notizia anche per quanto riguarda la qualificazione olimpica, nel cui ranking le azzurre occupano la quinta piazza. L’Ucraina, che insegue, è quinta ma con soli otto punti di margine, pochi rispetto ai 24 che dovrebbe recuperare. Invece il Canada, quarto ma con meno di due lunghezze da difendere sulle azzurre, è nono, dietro di ventuno punti.

Tornando al presente, cioè alla lotta per le medaglie ai Mondiali, Cina avanti a tutti largamente con un punteggio maestoso in 338.4981. Alle loro spalle il Giappone in 319.4124 e la Spagna in 308.2480. Ma sappiamo come i vari base mark siano dietro l’angolo, con la finale di domani che manderà in soffitta i punteggi odierni: sarà tutta un’altra gara.