LIVE MotoGP, Test Sepang 2024 in DIRETTA: Bagnaia lavora sulla Ducati, Marquez prende le misure

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test pre-stagionali della MotoGP preparativi per il Motomondiale 2024. Sul tracciato di Sepang i ventuno piloti coinvolti (tutti presenti ad eccezione di Franco Morbidelli, out per infortunio), proseguiranno il loro lavoro a seguito di un day 1 che ha offerto degli spunti interessanti.

Dopo le prime otto ore Jorge Martin ha registrato il notevole crono di 1:57:951, dimostrando ai diretti avversari di voler vivere un’altra stagione da protagonista. Ha sorpreso poi il Campione della Moto2 Pedro Acosta (Gas KTM Tech3), piazzatosi al secondo posto con 269 millesimi di distacco completando 60 giri.

Sono arrivate poi buone risposte dalla Yamaha di Fabio Quartararo, terzo in 1:58:1228 davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati pertmanina VR46), bravo a piazzarsi al quarto posto dimostrando subito grande confidenza nella sua moto.

Attesa poi per Marc Marquez, il quale ha vissuto una prima giornata leggermente complessa, complice alcuni problemi tecnici avvenuti nella mattina e una caduta (fortunatamente senza conseguenze) in curva 15. Discorso speculare per Francesco “Pecco” Bagnaia, sedicesimo nella prima sessione ma con la sensazione di non stare pensando in alcun modo al crono.

Si comincia alle 3:00, mentre la fine della sessione è previsto per le 11:00.