LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: finale importante per la squadra verso le OlimpiadI

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali di nuoto artistico di scena all’Aspire Dome di Doha. Italia che vede oggi uno snodo importante della competizione iridata, soprattutto per quanto riguarda la prova tecnica a squadre che vale un posto alle Olimpiadi.

Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno chiuso il preliminare di ieri al sesto posto e puntano a migliorare il proprio piazzamento, inficiato da un basemark nella prova di ventiquattro ore fa. Arrivare più vicine possibili al podio, che sembra presieduto da Cina, Giappone e Spagna, significherebbe cementificare un piazzamento fra le cinque che possono staccare il biglietto per Parigi 2024.

Nel tardo pomeriggio altra finale in singolo per Susanna Pedotti. Dopo il nono posto nel solo tecnico, l’azzurra vuole provare a migliorarsi nel solo libero, partendo dal settimo posto del preliminare di domenica mattina. In mattinata invece i preliminari della stessa gara ma al maschile con Giorgio Minisini, sicuramente più leggero dopo l’argento di ieri nel programma tecnico.

La quinta giornata dei Mondiali di nuoto artistico di Doha inizierà alle ore 7.30 italiane. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le gare per non perdere nemmeno un secondo della competizione. BUON DIVERTIMENTO!