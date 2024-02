LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: 1° turno impegnativo contro l’idolo locale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro di 1° turno dell’ATP 500 di Rotterdam tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor.

L’azzurro viene da un periodo prolungato di risultati poco soddisfacenti. Questo torneo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per svoltare. Il parterre è d’eccezione, non solo Jannik Sinner presente, ma anche top 10 come Andrey Rublev e Holger Rune. Una vittoria sarebbe un’enorme iniezione di fiducia e di punti, in vista delle cambiali importanti che l’azzurro si troverà a fronteggiare dal mese di aprile in poi.

L’idolo di casa è certamente un sorteggio ostico. Uomo Davis per l’Olanda, è reduce dalla migliore stagione della carriera, in cui si è imposto per la prima volta nel circuito maggiore (a s’Hertogenbosch vs Thompson) e ha chiuso in top 25. Griekspoor è un giocatore molto ostico sul veloce indoor, poiché capace di lasciare fermo chiunque con servizio e colpi da fondo. Nella scorsa edizione dell’ABN AMRO Open si arrese solo (per 7-5, 7-5) in semifinale al campione uscente degli Australian Open. Sarà molto difficile vincere, certo è che una partita giocata alla pari potrebbe restituire un po’ di quella consapevolezza che pare aver smarrito negli utimi mesi.

È il primo confronto diretto tra i due giocatori. Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Musetti e Griekspoor, che prenderà il via alle ore 19.30 sul Campo Centrale. Prima dell’azzurro dalle 13 Prizmic-Goffin e Raonic-De Jong, non dovrebbero esserci ritardi, ma vi aggiorneremo circa lo svolgimento. Match visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go.