LIVE MotoGP, Test Sepang 2024 in DIRETTA: Bagnaia prova la nuova Ducati, curiosità per Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang, in vista del Motomondiale 2024. Dopo lo shakedown andato in scena sempre sulla pista malese dal 1° al 3 febbraio e riservato solamente a collaudatori e rookie (oltre ai titolari di Yamaha e Honda grazie al nuovo sistema di concessioni), toccherà finalmente anche al resto della griglia.

Questa finestra di collaudi sarà composta da tre giornate (dal 6 all’8 febbraio) in cui l’attività in pista sarà consentita dalle ore 3.00 alle 11.00 italiane (10-18 locali). Riflettori puntati sulla pattuglia Ducati ed in particolare sul campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e sull’otto volte iridato Marc Marquez, mentre non ci sarà purtroppo (almeno nei primi due giorni) Franco Morbidelli dopo il brutto incidente di Portimao in un test privato.

Marquez, dopo le buone sensazioni del debutto sulla moto di Borgo Panigale a Valencia, andrà alla ricerca di un buon feeling con la Desmosedici GP23 del Team Gresini per aumentare le sue chance di giocarsi il Mondiale già nel 2024. Curiosità anche per verificare gli eventuali progressi tecnici di KTM, Aprilia, Honda e Yamaha, tutte all’inseguimento della Rossa.

Si comincia alle ore 3.00 della notte italiana tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio, mentre il programma di giornata volgerà al termine alle 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!