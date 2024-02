F1, Carlos Sainz ammette: “Correre con la consapevolezza di andare via non è così normale…”

Una stagione particolare. Carlos Sainz si appresta a vivere un Mondiale di F1 con i crismi dell’addio, pensando ai colori della Ferrari. E’ storia recente: la Rossa ha ingaggiato per il 2025 il britannico, sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton e lo spagnolo dovrà trovare una sistemazione diversa. Ne ha parlato Sainz ai microfoni di Sky Sport F1 Italia.

“Sono a posto, sono tranquillo, stiamo lavorando per il futuro ma soprattutto per quello che c’è davanti a noi. È un anno molto importante, è il mio ultimo con la squadra e voglio fare il meglio possibile. Mi sto allenando per prepararmi al massimo e dare tutto“, le parole fiere del pilota iberico.

“Dall’interno sapevo e vedevo cose prima di tutti voi: ero preparato. Ma ora voglio pensare solo a questa stagione, a fare il massimo per la Ferrari in questo campionato. Sono un pilota che ogni anno è diventato sempre più forte. Non ho fatto passi indietro ma solo avanti nella mia carriera, e sto continuando a crescere. Quest’anno compirò 30 anni, ma mi sento più giovane e motivato che mai“, ha sottolineato Carlos.

Le ambizioni ci sono tutte, ma c’è anche un’ammissione: “Sapere che sarà l’ultimo anno con un team non è la cosa più normale per cominciare una nuova stagione, ma state sicuri che penserò solo ad andare il più forte possibile. E se ci sarà la possibilità di diventare campione del mondo, io farò di tutto per coglierla“.