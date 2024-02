Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024: Wout van Aert trionfa davanti a Tim Wellens

Prime due classiche in Belgio, subito dominio per una Visma | Lease a Bike che vuole lasciare solamente le briciole alle rivali. Lo squadrone olandese si prende anche la Kuurne-Bruxelles-Kuurne con la propria stella: Wout van Aert timbra il cartellino per la prima volta in una gara corsa da vero padrone.

Corsa infiammata sin dal primo chilometro, con la fuga di giornata che praticamente non si è mai formata. Al solito, a dettare il passo, ci pensa la Visma | Lease a Bike che accelera con Dylan van Baarle per poi apparecchiare la tavola a Wout van Aert che inizia a fare la differenza praticamente ad 80 chilometri dall’arrivo.

Davanti si forma, sotto l’andatura del fenomeno belga, un drappello di quattro uomini comprendente anche Oier Lazkano (Team Movistar), Tim Wellens (Team UAE Emirates) e Laurence Pithie (Groupama-FDJ), che su uno degli ultimi muri di giornata è stato costretto ad alzare bandiera bianca. In tre dunque a giocarsi la vittoria, visto un vantaggio gigantesco sul plotone all’inseguimento.

Nonostante qualche timido attacco il successo si è deciso in una volata ristretta nella quale van Aert ha dominato davanti a Wellens e Lazkano. A 3′ il plotone regolato dal solito Christophe Laporte, nuovamente in top-5 dopo ieri.