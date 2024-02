LIVE Inter-Juventus, Serie A calcio 2024 in DIRETTA: il derby d’Italia può decidere lo scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Juventus, Serie A calcio 2024 in DIRETTA, sfida scudetto tra Allegri e Simone Inzaghi

Prima contro seconda al Meazza, il Derby d’Italia. I nerazzurri ospitano i bianconeri nel match più importante di questa stagione, che potrebbe portare al sorpasso (momentaneo) della Juventus o all’allungo forse definitivo in testa della rosa di Simone Inzaghi.

I bianconeri hanno portato in rosa due nuovi calciatori nel mercato di gennaio e mantenuto la squadra della prima parte di stagione, potendo così contare su giocatori recuperati e calciatori mai visti prima in bianconero, decisi a lasciare il segno al debutto. Alla Juventus manca solo Kean tra i giocatori, mentre sono convocati i due nuovi Tiago Djalo e Alcaraz. Inter con Darmian al posto di Dumfries.

Data: 04/02/2024

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN

Probabili formazioni

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Calcio d'inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!