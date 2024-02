Inter-Juventus 1-0, l’autogol di Gatti decide la sfida scudetto. Vincono Napoli e Atalanta

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 23ma giornata della Serie A. L’Inter ha sconfitto la Juventus per 1-0 grazie all’autogol di Gatti al 37′. I nerazzurri si sono imposti nello scontro diretto per lo scudetto e hanno allungato in testa alla classifica generale: gli uomini di Simone Inzaghi hanno ora quattro punti di vantaggio sui bianconeri, con ancora una partita da recuperare.

Il Napoli è tornato al successo battendo il Verona per 2-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. I Campioni d’Italia si sono imposti in rimonta, recuperando il gol siglato da Coppola al 72′: i sigilli di Ngonge al 79′ e Kvaratskhelia all’87mo minuto hanno permesso agli azzurri si agganciare la Roma al sesto posto in classifica e di portarsi a -4 dalla quarta piazza occupata dall’Atalanta.

La Dea ha infatti sconfitto la Lazio per 3-1: il sigillo di Pasalic al 16′ e il rigore di De Ketelaere al 43′ hanno messo in chiaro le cose, poi la doppietta di De Ketelaere al 76′ ha chiuso i conti prima del rigore trasformato da Immobile all’84mo minuto. Pareggio a reti bianche tra Torino e Salernitana: piemontesi decimi, campani ultimi a -5 dal Cagliari quartultimo.