LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: la Ferrari per confermare le buone sensazioni del day-1

I test pre-stagionali della Formula 1 a Sakhir. I team continuano la messa a punta delle monoposto in vista del debutto stagionale su questo circuito dal 29 febbraio al 2 marzo.

Una prima giornata che ha visto ribadito il dominio della Red Bull e in particolare di Max Verstappen: un mercoledì che potrebbe fare da preludio a un’altra stagione di monologo da parte dell’olandese. La scuderia austriaca ha dato ottimi riscontri sul giro secco, ma soprattutto sul passo gara, cavallo di battaglia della casa di Milton Keynes. La costanza sul passo del tre volte campione del mondo è stata impressionante e irraggiungibile per tutti gli avversari.

Non ha sfigurato la Ferrari, che ha eseguito il lavoro che si era preposta in mattinata con Charles Leclerc e nel pomeriggio con Carlos Sainz. Il Cavallino Rampante è apparso discreto nel passo gara, più o meno sullo stesso piano della Mercedes. Il segnale più positivo per la Rossa è stato la gestione delle gomme, grande tallone d’Achille dell’annata 2023. Vasseur è stato comunque lapidario, ritenendo che la distanza con la Red Bull sia ancora particolarmente ampia.

Si comincia alle 8.00 per concludere alle 17.00, con pausa dalle 12.00 alle 13.00.