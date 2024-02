LIVE F1, dove vedere in tv il GP del Bahrain 2024: orari diretta Sky e differita TV8

Da giovedì 29 a sabato 2 marzo terrà banco il primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, il campionato della massima categoria dell’automobilismo prenderà il via. Come è consuetudine, il fine-settimana numero uno è sempre accompagnato da tanta curiosità perché nel corso dei test pre-season si è tenuto anche nascondere un po’ le carte.

La Ferrari si presenza a questo esordio iridato con la voglia di dare il via a una stagione molto diversa da quella dell’anno passato. La SF-24, per quanto si è potuto capire nel corso delle prove prestagionali, è un passo avanti deciso rispetto alla vettura precedente. Le sensazioni alla guida del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz sono state queste.

Tuttavia, si ritiene che la Red Bull e soprattutto l’olandese Max Verstappen siano ancora il riferimento. La facilità dimostrata dal tre volte campione del mondo nell’inanellare giri veloci sui long run ha impressionato. Vedremo se la RB20 si confermerà tale nel primo vero round. Punti interrogativi anche sui riscontri della Mercedes, che si è decisamente nascosta nel corso delle prove citate.

Il primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, di scena in Bahrain, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport F1 (207). Ci sarà la copertura in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e TV8.it sarà disponibile la trasmissione in chiaro in differita delle qualifiche e della gara, ma non delle prove libere. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di prove libere, time-attack del sabato e del GP.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2024

Giovedì 29 febbraio

Ore 12.30-13.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00-17.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Venerdì 1° marzo

Ore 13.30-14.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 17.00 F1 Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Sabato 2 marzo

Ore 16.00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). Non è prevista alcuna copertura su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Venerdì 1° marzo

Ore 22.00 F1, Qualifiche – Differita in chiaro*

Sabato 2 marzo

Ore 21.30 F1, Gara – Differita in chiaro*

*Orario suscettibile a variazioni