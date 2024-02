F1, GP Bahrain 2024: Max Verstappen favorito, Ferrari sogna il colpaccio e punta al doppio podio

La lunga attesa sta per finire, perché da domani comincerà ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2024 con le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain, evento giunto quest’anno alla ventesima edizione. Il circuito di Sakhir ospiterà per la quarta volta consecutiva il round inaugurale della stagione, che in via eccezionale si svilupperà da giovedì a sabato per effetto del Ramadan (che scatterà domenica 10 marzo).

Il GP dell’Arabia Saudita, proprio per evitare questa concomitanza, era stato anticipato a sabato 9 marzo (con le prime prove libere giovedì 7) quindi a quel punto si è deciso di riprogrammare anche il weekend di gara in Bahrain in modo da concedere un giorno in più ai team per effettuare con maggiore tranquillità il trasferimento di tutte le attrezzature.

Sul piano sportivo ci si presenta al primo atto del campionato con una griglia di partenza virtuale forse leggermente diversa rispetto a fine 2023, per quanto visto durante i test invernali a Sakhir, anche se non cambia il nome del favorito principale per pole e (soprattutto) vittoria del GP: Max Verstappen. L’olandese ha trovato subito un buon feeling con la nuova Red Bull RB20, che ha dimostrato un gran potenziale ed un’impressionante gestione delle gomme sulla lunga distanza nei long-run.

Subito alle spalle del tre volte campione iridato non troviamo però il suo compagno di squadra Sergio Perez, apparentemente in difficoltà con questa macchina nella pre-season, ma le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. I test hanno dato segnali molto positivi sulla bontà del progetto SF-24 specialmente a livello di consumo degli pneumatici, quindi le svariate pole position ottenute l’anno scorso potrebbero essere convertite in vittorie nel 2024.

Un gradino sotto la Rossa, almeno sulla carta, troviamo un pacchetto di mischia estremamente ravvicinato e composto dalla Red Bull di Perez, dalle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e dell’Aston Martin di Fernando Alonso. Attenzione tra i possibili inserimenti a sorpresa in Q3 alle Racing Bulls di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, abbastanza simili alle RB19 che hanno dominato l’ultimo Mondiale.