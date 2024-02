LIVE Cobolli-Tsitsipas, ATP Acapulco 2024 in DIRETTA: esame di lusso contro il greco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’attesissimo match di ottavi di finale tra Flavio Cobolli e Stefanos Tsitsipas.

Una partita che il romano può assolutamente giocare a braccio libero, ma che è allo stesso tempo troppo importante nel suo percorso di crescita. Grazie all’exploit contro Felix Auger-Aliassime nella nottata di lunedì, Cobolli ha raggiunto il 61° posto provvisorio nel ranking ATP, sua miglior classifica. Se dovesse bissare l’impresa contro il greco, due volte finalista Slam, salirebbe al 56° posto e sognerebbe la presenza direttamente nel Main Draw nel Masters 1000 di Monte Carlo.

Non male il 2024, fin qui, come primo anno di circuito maggiore per il giocatore nostrano. Due quarti di finale a livello ATP raggiunti, un 3° turno Slam e la prima vittoria in un 500. Aggiungiamo inoltre che, in caso di semifinale nel torneo di Acapulco, Flavio diventerebbe numero 4 d’Italia scavalcando Lorenzo Sonego e si porterebbe a un tiro di schioppo da Matteo Arnaldi, impegnato altresì stanotte contro Ben Shelton.

Di fronte al romano, uno Tsitsipas sicuramente abbordabile visto il periodo che sta attraversando ormai da un anno. Ad Acapulco ha raggiunto come massimo risultato la finale nel 2021, quando era alla prima partecipazione e la semifinale l’anno successivo. Il greco vanta inoltre una striscia all’attivo di 10 vittorie consecutive contro avversari fuori dalla top 20, dopo la sconfitta nell’ATP 250 di Anversa contro Fils a ottobre 2023.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match, che prenderà il via dopo De Minaur-Ofner, in campo alle 1.00 sull’Estadio.