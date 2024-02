LIVE Arnaldi-Shelton, ATP Acapulco 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna un’altra impresa nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Ben Shelton, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Acapulco 2024. Il tennista azzurro non vuole smettere di stupire nel torneo messicano e sogna un’altra impresa, questa volta ai danni del numero 17 del mondo, l’americano Shelton.

Nel match di primo turno Arnaldi ha estromesso dal torneo Taylor Fritz, testa di serie numero 4 nonché numero 10 della classifica mondiale. Il ligure ha avuto bisogno di 2 ore e 37 minuti per avere la meglio con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Per l’azzurro si tratta della seconda vittoria in carriera contro un top 10, dopo quella ottenuta lo scorso anno a Madrid contro Casper Ruud.

Esordio complicato anche per Shelton. L’americano è rimasto in campo 10 minuti in più di Arnaldi per rimontare il britannico Daniel Evans, imponendosi per 2-6, 7-5, 7-6 (5). Nonostante l’inizio di stagione poco appariscente, in questo 2024 lo statunitense ha già raggiunto due semifinali: una ad Auckland, sconfitto da Taro Daniel, ed una a Dallas, battuto da Tommy Paul.

Quello odierno sarà il primo confronto ufficiale tra i due giocatori. La partita tra Arnaldi e Shelton sarà la seconda sul Grandstand a partire dalle 18.00 locali, l’una del mattino in Italia. A precedere l’incontro dell’azzurro sarà la sfida tra Frances Tiafoe e Domink Keopfer. Il match sarà visibile su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Shelton, incontro di secondo turno dell’ATP 500 di Acapulco, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!