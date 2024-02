ATP Montpellier, Flavio Cobolli travolgente! Spazza via Lestienne e plana ai quarti!

Vittoria convincente di Flavio Cobolli (n.76 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP250 di Montpellier (Francia). Sul veloce indoor transalpino, il classe 2002 tricolore ha sconfitto in maniera netta il padrone di casa, Constant Lestienne (n.106 ATP), con lo score di 6-4 6-1 in 1 ora e 22 minuti di partita. Un match che Cobolli ha saputo gestire con grande personalità, facendo valere la sua maggior velocità di palla rispetto al francese. Qualificazione ai quarti di finale per lui dove ci sarà ad attenderlo un avversario non certo facile, il croato Borna Coric (testa di serie n.4).

Nel primo set si va on serve in maniera spedita fino al sesto game, quando Cobolli commette qualche errore di troppo lungo la diagonale di rovescio e concede due palle break. Flavio però non si lascia prendere dal momento ed esegue splendidamente la combinazione servizio-dritto. Nel rush finale, la maggior profondità dei colpi del 21enne romano fa la differenza e con alcuni splendidi dritti in top strappa il servizio a Lestienne nel nono gioco. Un break confermato nel game successivo, archiviando la frazione sul 6-4.

Nel secondo set Cobolli parte subito fortissimo, mettendo in difficoltà un lento Lestienne in uscita dal servizio. Flavio, però, incappa in un brutto secondo gioco, concedendo il contro-break. L’azzurro è bravo a resettare e nel terzo game (il più lungo del confronto) trasforma la quarta palla break. È lo strappo decisivo. Il transalpino cala decisamente di livello, mentre il dritto del n.76 ATP viaggia alla grande. Lestienne conclude con un doppio fallo, subendo una dura lezione sul 6-1.

Leggendo le statistiche, il grosso differenziale tra i due è nei punti ottenuti con la seconda di servizio in campo: 68% per Cobolli e 39% per il transalpino. Un dato emblematico di quanto Flavio sia riuscito a trovare le soluzioni anche nello scambio prolungato.

Foto: Antoine Ludger