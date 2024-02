Salto con gli sci, Mondiali Junior 2024: l’Austria si aggiudica la prova a squadre maschile

Si è appena conclusa con la vittoria dell’Austria la prova a squadre maschile dei Campionati Mondiali Junior 2024 di salto con gli sci, penultima competizione della rassegna iridata giovanile in corso di svolgimento fino a domenica 11 febbraio sul trampolino piccolo HS102 di Planica (in Slovenia). Un successo non così scontato, al termine di un duello abbastanza tirato e incerto fino all’ultima rotazione con la Germania.

Simon Steinberger, Fabian Held, Johannes Poelz e Stephan Embacher (oro nell’individuale) alla fine l’hanno spuntata totalizzando 934.3 punti e regalando all’Austria il secondo titolo della manifestazione. Argento a 10.7 punti dal primo posto per il quartetto tedesco composto da Ben Bayer, Alex Reiter, Jannik Faisst e Adrian Tittel.

Podio completato in terza posizione dalla Polonia, che paga oltre 60 punti dalla vetta conquistando comunque il bronzo con Lukasz Lukaszczyk, Marcin Wrobel, Klemens Joniak e Tymoteusz Amilkiewicz. La Slovenia padrona di casa deve accontentarsi della quarta moneta, a soli 8.9 punti dalla zona medaglia, precedendo Svizzera e Stati Uniti.