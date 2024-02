L’Inter liquida il Lecce, Rugani salva la Juventus nel recupero. Milan-Atalanta 1-1, Napoli acciuffato in extremis

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 26ma giornata della Serie A. L’Inter ha sconfitto il Lecce per 4-0 con la doppietta di Lautaro Martinez, la rete di Frattesi e il sigillo di de Vrij. I neroazzurri si confermano al comando della classifica generale con nove punti di vantaggio (e una partita disputata in meno) rispetto alla Juventus. I bianconeri sono riusciti a battere il Frosinone per 3-2 grazie al gol segnato in pieno recupero da Rugani. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Vlahovic, i laziali avevano ribaltato il punteggio nel cuore del primo tempo con Cheddira e Brescianini, ma poi la doppietta di Vlahovic era valsa il 2-2 al 32′.

Pareggio per 1-1 tra Milan e Atalanta: Leao porta in vantaggio i rossoneri al 3′, Koopmeiners segna su rigore al 42′. I ragazzi di Pioli sono terzi a -4 dalla Juventus, mentre gli orobici sono quinti a -2 dal Bologna e con una partita disputata in meno. Il Cagliari ha acciuffato il Napoli sull’1-1 in pieno recupero con Luvumbo, bravo a rispondere alla rete di Osimhen al 66′ su assist di Raspadori. Due punti in tre partite per i Campioni d’Italia, che restano sempre al nono posto.

RISULTATI SERIE A CACLIO OGGI

Juventus-Frosinone 3-2

Cagliari-Napoli 1-1

Lecce-Inter 0-4

Milan-Atalanta 1-1

CLASSIFICA SERIE A

1. Inter 66*

2. Juventus 57

3. Milan 53

4. Bologna 48

5. Atalanta 46*

6. Roma 41*

7. Lazio 40*

8. Fiorentina 38*

9. Napoli 37*

10. Torino 36*

11. Monza 36

12. Genoa 33

13. Empoli 25

14. Lecce 24

14. Udinese 23

16. Frosinone 23

17. Sassuolo 20*

18. Verona 20

19. Cagliari 26

20. Salernitana 13