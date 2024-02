Cricket, l’Italia perde contro il Kuwait ma passa alla fase Super Six dei play-off della World Cup Challenge League

A Kuala Lumpur, in Malesia, la Nazionale italiana di cricket subisce la prima battuta d’arresto nei play-off della World Cup Challenge League: nel terzo ed ultimo incontro del Girone A gli azzurri cedono in maniera inattesa al Kuwait, che si impone per 216-86 (25 overs), vincendo per 130 runs.

L’Italia si qualifica comunque alla fase Super Six del torneo, anche in virtù del successo delle Bermuda sull’Arabia Saudita per 227-223, imponendosi per 4 runs. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 28 febbraio. Nel Girone B, invece, la Malesia piega la Tanzania per 249/9-247/9, imponendosi per 1 wicket.

Nella seconda ed ultima fase del torneo, l’Italia affronterà le prime tre classificate del Girone B, ed alla fine della competizione le prime quattro classificate del novello raggruppamento da sei squadre che andrà a formarsi avranno accesso alla World Cup Challenge League.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A

Risultati

Italia-Bermuda 305/8-148 (36.2 overs) (L’Italia vince per 157 runs)

Arabia Saudita-Kuwait 231-134 (35 overs) (L’Arabia Saudita vince per 97 runs)

Italia-Arabia Saudita 284/7-163/6 (37.4 overs, target 216) (L’Italia vince per 52 runs – Metodo DLS)

Bermuda-Arabia Saudita 227-223 (49.4 overs) (Le Bermuda vincono per 4 runs)

Italia-Kuwait- 216-86 (25 overs) (Il Kuwait vince per 130 runs)

Bermuda-Kuwait 26 febbraio

Classifica

Italia 4

Kuwait 2

Arabia Saudita 2

Bermuda 2

Girone B

Bahrein-Vanuatu 266/7-157 (48.1 overs) (Il Bahrein vince per 109 runs)

Tanzania-Vanuatu 203-126 (40.5 overs) (La Tanzania vince per 77 runs)

Bahrein-Malesia 207/9-189 (49.1 overs) (Il Bahrein vince per 18 runs)

Tanzania-Malesia 247/9-249/9 (50 overs) (La Malesia vince per 1 wicket)

Bahrein-Tanzania 26 febbraio

Malesia-Vanuatu 26 febbraio

Classifica

Bahrein 4

Tanzania 2

Malesia 2

Vanuatu 0

Fase Super Six

B1-A3 28 febbraio

B2-A2 28 febbraio

B3-A1 28 febbraio

B1-A2 1 marzo

B2-A1 1 marzo

B3-A3 1 marzo

B2-A3 3 marzo

B3-A2 3 marzo

B1-A1 3 marzo