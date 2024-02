L’INDISCUSSO RE DEL GHIACCIO! Davide Ghiotto asfalta tutti e si conferma campione del mondo dei 10000 metri!

Verrebbe da dire, tutto come da copione. Davide Ghiotto si conferma il re dei 10000 metri nei Mondiali di speed skating su singole distanze. Il veneto, impegnato quest’oggi nell’ultima giornata della rassegna iridata sull’Olympic Oval di Calgary (Canada) si è confermato il n.1 del pianeta in questa specialità, replicando quanto fatto l’anno scorso a Heerenveen (Paesi Bassi).

Una prestazione strepitosa quella di Ghiotto, che ha impostato la sua gara su ritmi, per larga parte, vicini al record del mondo dello svedese Nils van der Poel. Con passaggi ogni giro da 29″alto e 30″ bassissimo, i riscontri sono stati davvero considerevoli. Non stupisce affatto quindi che l’azzurro abbia letteralmente sbriciolato il record italiano, da lui detenuto, portando da 12:41.35 a 12:38.32, abbattendo quindi il muro del 12:40. A questo punto, i programmi del pattinatore italiano saranno sempre più quelli di avvicinare il 12:30.74 di van der Poel.

Una rassegna iridata strepitosa per il veneto, tintosi d’argento nei 5000 metri alle spalle dell’olandese Patrick Roest (oggi quarto) e autentico trascinatore del Team Pursuit nella gara valsa la storica medaglia d’oro. Alla fine della fiera, il buon Ghiotto ha pareggiato i conti con un mito come Enrico Fabris, portandosi a quota cinque medaglie iridate.

Ci ha provato l’esperto padrone di casa Ted-Jan Bloemen, campione olimpico nel 2018 ed ex primatista mondiale, a giocarsi il jolly, ma una partenza garibaldina non gli ha poi permesso di avere un andamento costante nel corso della prova. Tuttavia, per lui, è arrivata una medaglia d’argento in 12:47.01 a precedere l’altro canadese Graeme Fish (12:48.61). Ottava posizione per l’altro azzurro Michele Malfatti (13:07.01). Italia, quindi, che può vantare 2 ori e 1 argento nel proprio percorso iridato.