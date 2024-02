Lazio mastodontica in Champions League: Bayern Monaco ko, Immobile a segno. Si sognano i quarti

La Lazio ha mostrato i muscoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e ha sconfitto il Bayern Monaco per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti hanno sovvertito il pronostico della vigilia contro la corazzata tedesca, ottenendo la vittoria grazie al calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile al 69′ dopo il brutto fallo commesso da Upamecano su Isaksen.

I ragazzi di Maurizio Sarri hanno giocato con l’uomo in più per una ventina di minuti abbondanti visto il rosso diretto rimediato dal difensore dei Campioni di Germania, ma non sono riusciti a segnare un altro gol che avrebbe permesso di sognare ancora più in grande. Felipe Anderson non è risultato glaciale all’89mo minuto quando ha avuto una chance per il raddoppio.

La Lazio si presenterà così con un gol di vantaggio nel match di ritorno in programma tra tre settimane: qualificarsi ai quarti di finale non è più un miraggio, ma servirà una partita ai limiti della perfezione. Nell’altro confronto della serata, il PSG ha confermato i favori del pronostico, sconfiggendo la Real Sociedad per 2-0 di fronte al proprio pubblico: Mbappé ha concretizzato l’invito di Marquinhos al 58′, Barcola ha raddoppiato al 70′. Francesi ampiamente favoriti per il passaggio del ritorno, ma la qualificazione andrà conquistata in Spagna.