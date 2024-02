Hockey ghiaccio: Vipiteno sconfitto dal Bregenzerwald in Alps League. Quarta sconfitta per i Broncos

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per Vipiteno nella fase vincitori del Campionato Alps League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. La squadra trentina si è infatti dovuta arrendere per 2-0 in casa del Bregenzerwald.

Un match deciso fondamentalmente nel secondo periodo per merito di Lipsbergs, abile a trovare il vantaggio al minuto 26:45. Ci penserà invece Kulinstsev a firmare la rete del 2-0, approfittando al 37:41 dell’assist proprio di Lipsbergs.

In virtù del risultato odierno i Broncors rimangono fermi a dieci punti nella classifica provvisoria insieme a Cortina, Salzburg 2 e Zeller Eisbaren.

L’Alps League tornerà domani, giovedì 15 febbraio.