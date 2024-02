Volley, Trento stende Civitanova: Michieletto e Lavia show. Perugia si rialza con Leon, Porro magico, Verona scatenata

Stasera si è giocata la 19ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-22; 19-25; 25-19; 25-21) nel big match disputato di fronte al proprio pubblico. I Campioni d’Italia si sono distratti soltanto nel secondo set contro la Lube, riuscendo poi a dominare la partita e a portare a casa il 18mo successo stagionale. I dolomitici hanno nei fatti ipotecato il primo posto in regular season, visto che hanno otto punti di vantaggio su Perugia quando mancano soltanto tre turni al termine. Prova straripante degli attaccanti Alessandro Michieletto (23 punti), Kamil Rychlicki (18) e Daniele Lavia (18), mentre ai cucinieri non sono bastati Marlon Yant (15) e Adis Lagumdzija (15).

Perugia ha reagito dopo le ultime due sconfitte, arrivate in seguito al trionfo in Coppa Italia. I Block Devils sono riusciti a vincere sul campo di Cisterna per 3-1 (25-19; 22-25; 25-22; 25-18), trascinati da Wilfredo Leon (20 punti) e Kamil Semeniuk (18) sotto la regia di Simone Giannelli contro Theo Faure (23) e compagni.

Verona si conferma una delle squadre più in salute del torneo e, dopo aver espugnato Perugia, ha messo ko anche Piacenza, terza forza della Superlega. Gli scaligeri hanno giganteggiato per 3-1 (25-22; 25-15; 20-25; 25-21) sotto l’impulso di Rok Mozic (19 punti), Amin Esmaeilnezhad (14) e Donovan Dzavoronok (12). I veneti hanno infilato la quinta vittoria consecutiva e si confermano in quinta posizione, ora a -3 da Piacenza (a cui oggi non sono bastati i 24 punti di Yoandy Leal, i 12 di Ricardo Lucarelli e i 10 di Yuri Romanò) e a -2 da Civitanova.

Monza ha vinto il derby con Milano per 3-1 (25-21; 25-23; 20-25; 25-16), spinta dai 22 punti a testa di Arthur Swarc e Stephen Maar, grazie a cui ha anche operato il sorpasso in classifica ai danni dei meneghini (14 di Yuki Ishikawa, 12 per Osniel Mergarejo e Petar Dirlic, 13 di Agustin Loser). Modena ha battuto Taranto per 3-2 (22-25; 25-19; 25-21; 25-17; 15-9) e ha ottenuto un successo fondamentale in ottica ottavo posto, da annotare i 28 punti di un superbo Uladzislau Davyskiba contro i 25 di José Gutierrez.

Padova ha vinto sul campo di Catania per 3-2 (25-23; 21-25; 25-20; 19-25; 15-11) e ha ottenuto la salvezza matematica, mentre i siciliani sono sempre più indirizzati alla retrocessione. Show di Luca Porro con 25 punti contro i 22 di Luigi Randazzo. Di seguito i risultati dettagliati della 19ma giornata della Superlega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Cisterna Volley vs Sir Susa Vim Perugia 1-3 (19-25; 25-22; 22-25; 18-25)

Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-22; 19-25; 25-19; 25-21)

Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-22; 25-15; 20-25; 25-21)

Allianz Milano vs Mint Vero Volley Monza 1-3 (21-25; 23-25; 25-20; 16-25)

Farmitalia Catania vs Pallavolo Padova 2-3 (23-25; 25-21; 20-25; 25-19; 11-15)

Valsa Group Modena vs Gioiella Prisma Taranto 3-2 (22-25; 25-19; 25-21; 25-27; 15-9)

CLASSIFICA SUPERLEGA

Trento 52 punti, Perugia 44, Piacenza 36, Civitanova 35, Verona 33, Monza 30, Milano 30, Modena 24, Cisterna 22, Padova 18, Taranto 12, Catania 6.