I rimpianti di Federica Brignone: “Ho buttato via la gara, ero prima. Mi sono proprio fermata”

Federica Brignone ha chiuso al quarto posto il gigante di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana si è fermata ad appena 22 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami, che ha vinto sulla pista di Andorra con un solo centesimo di margine nei confronti della neozelandese Alice Robinson. L’azzurra era seconda al termine della prima manche, poi ha commesso un paio di gravi errori nel tratto conclusivo della seconda manche e si è dovuta accontentare del piazzamento ai piedi del podio, ad appena sette centesimi dal terzo gradino occupato dalla statunitense AJ Hurt.

Federica Brignone ha analizzato la propria prova ai microfoni della Rai: “Si poteva non sbagliare in quel punto. Sapevo dove era il buco (si riferisce a un segno importante nei pressi della sestultima porta, evidenziato anche da Marta Bassino, n.d.r.). Io ho attaccato, volevo provare a vincere, ho sciato abbastanza bene. Non riesco a mollare, a sciare libera, a fare il mio 100%“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Oggi c’è qualcosa di positivo, perché all’ultimo intermedio ero prima, poi mi sono fermata. L’ho buttata via ed essere così vicina mi urta parecchio. Qui mi piace tantissimo, ma in gigante ero sempre uscita, oggi aver superato i dossi è già buona cosa. Crans Montana (dove si gareggerà il prossimo weekend, n.d.r.) mi piace, c’è la neve primaverile e spero che anche quest’anno mi aiuti“.