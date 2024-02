L’analisi di Puppo su Sinner: “Sa come dosare energie tra un 500 e uno Slam. I bambini lo amano”

Jannik Sinner ha vinto l’ATP 500 di Rotterdam, conservando l’imbattibilità stagionale e scavalcando il russo Daniil Medvedev al terzo posto del ranking mondiale dopo il successo di ieri in finale per 7-5 6-4 su Alex De Minaur. Si è parlato di questo e di molto altro nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport).

“Mi chiedo se sia più forte Sinner giocatore o Jannik ragazzo, anche per le parole che dicono gli altri (come il direttore del torneo Krajicek e lo stesso De Minaur) e come commentano questa sua ascesa al tennis mondiale. La sua normalità colpisce. Sta riscuotendo un grande successo tra i bambini, che gli chiedono come è normale che sia un autografo o una firma sulla pallina, e lui si dimostra molto disponibile per prendersi il tempo e parlarci anche”, l’analisi di Puppo.

Sull’andamento della finale e del torneo olandese: “Ieri è stata comunque una bella partita, bravo De Minaur. Piano piano lui fa salire il suo livello e ci sperava nella vittoria su Sinner, soprattutto dopo la batosta della Coppa Davis. Ci saranno dei momenti per Jannik in cui sarà più dura, ma un giocatore come lui penso sappia mettere le energie che servono in un 500 rispetto ad uno Slam. Sono cose diverse. A Rotterdam ha giocato cinque giorni di fila, da mercoledì a domenica, mentre negli Slam hai delle esigenze diverse nel recupero da una partita all’altra“.

Sui prossimi step della programmazione di Sinner: “Adesso trascorrerà qualche giorno a casa, poi credo torni a Montecarlo e partirà sicuramente con anticipo per giocare Indian Wells, un torneo che lui apprezza molto perché è abbastanza tranquillo ed in cui i giocatori si sentono a loro agio. Questo farà molto bene a Jannik, per togliersi ancor di più dallo stress e da tutte queste attenzioni“.

Sugli ottimi risultati della coppia di doppio Vavassori-Bolelli: “Vincere le Finals di Torino non è banale, però intanto qualificarsi sarebbe già una grandissima cosa anche per avere più interesse a seguire più sessioni in quel torneo. Questa coppia comunque un po’ sta seguendo la scia di Sinner“.