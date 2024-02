ATP Los Cabos, Matteo Arnaldi esce di scena al primo turno: Max Purcell vince in tre set

Non arrivano buone notizie per il tennis italiano da Los Cabos (Messico). Sul cemento centroamericano Matteo Arnaldi (n.41 del ranking) è stato sconfitto nel primo turno dall’australiano Max Purcell (n.51 ATP) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Il ligure ha pagato la poca efficacia del proprio servizio nel corso della partita e spesso il suo avversario si è trovato nelle condizioni di colpire, creando lo strappo decisivo. Sarà quindi Purcell a proseguire e ad affrontare nel secondo turno il vincente della sfida tra il tedesco Koepfer e il portoghese Borges.

Nel primo set il tennista italiano si trova a fronteggiare da subito una palla break, ma la cancella ai vantaggi. Il fondamentale della battuta funziona per entrambi i giocatori per gran parte del parziale, ma nelle fasi decisive l’australiano è decisamente più consistente. Nel nono game la poca precisione nell’esecuzione costa ad Arnaldi il break e Purcell è bravo a confermare quanto fatto sul 6-4.

Nel secondo set si va in lotta ed entrambi manifestano difficoltà nella gestione dei turni in battuta. Dopo un scambio di break e di contro-break all’inizio della frazione, il ligure tenta di andare in fuga nel sesto game, ma ancora una volta il servizio lo tradisce nel gioco successivo. In questa altalena di emozioni, Matteo cerca di venir fuori con quello che c’è nel suo tennis, conquistando il break nel decimo game e vincendo per 6-4 il parziale.

Nel terzo set però tutte le difficoltà alla battuta bussano alla porta del tennista italiano, non in grado di essere continuo e commettendo tanti errori. Sotto di un break in apertura, il n.41 del mondo non concretizza due palle del contro-break nel quarto game e va sotto di due break nel gioco successivo. Arnaldi tenta una reazione, annullando un match-point nel settimo game, strappando il servizio a Purcell nell’ottavo e cancellando altre due palle match nel nono. Tuttavia, l’aussie non trema a nel decimo gioco non concede alcun quindici e l’avventura del nostro portacolori finisce qui (6-4).